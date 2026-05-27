「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

ジョッキーなら誰もが憧れる夢の大舞台。フォルテアンジェロに騎乗する荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝にとってもダービーは特別なレースだ。「騎手をやっている以上は乗りたいレース。引き続きチャンスをいただけて関係者には感謝しています」と参加できる喜びをかみしめている。

今年でデビュー１１年目。２年目にＪＲＡ年間４７勝を挙げたものの、その後は伸び悩んだ。そこで活路を見いだすために２３年秋に美浦への長期滞在を行い、その後は美浦、栗東を精力的に動き回っている。それが好循環となって２５年にキャリアハイの６２勝をマークした。「昨年はでき過ぎです」と本人は謙遜するが、こうした地道な努力が結果として表れている。

コンビを組むフォルテアンジェロは皐月賞で５着。出遅れたもののメンバー最速の上がり３Ｆ３３秒４を記録した。「前走は申し訳ない競馬になってしまった。スタートのロスがなければもう少し際どい勝負になっていたと思う」と振り返る。残念な結果となったが、直線で発揮した決め手はダービーにつながるものだった。「左回りの追い切りでいい走りができているし、折り合いに不安はないので距離も問題ないです」と分析。今回の舞台でも力を出せる手応えをつかんでいる。

大一番に向けては「ここまで厩舎と一緒に勝利へ向かって取り組んできたし、僕もフォルテと一緒に大きいところを狙いたい。しっかり結果を出したいです」と力を込める。初参戦でも関係ない。自分の仕事をしっかりこなし、Ｖを目指して突き進む。