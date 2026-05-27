【きょうから】マクドナルド、旨辛な「スパイシーチキンマックナゲット」限定販売 2種の新ソースも登場
日本マクドナルドはきょう27日より、「スパイシーチキンマックナゲット」と2種の新ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」を、期間限定で販売開始。さらに、夕方5時からの夜マック限定で2種のナゲットをおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」も展開する。
【画像】旨辛！「スパイシーチキンマックナゲット」＆新ソース2種（詳細）
「スパイシーチキンマックナゲット」は、真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長。唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさとなり、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが、チキンの旨みを一層引き立てる。外はカリッと、中はジューシーな食感が楽しめる。
ソース「ホットチリガーリックソース」は、スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソース。トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えた。トマトやガーリックの旨みと、やみつき感のある辛みが、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる旨辛な味わいのソースとなっている。
「ペッパーチーズソース」は、チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた、チーズソース。ブラックペッパーとスモーキーな香りが味わいを引き締め、チーズの旨みが口いっぱいに広がる。さらに、隠し味のガーリックがやみつきになる、チキンマックナゲットと相性抜群のソースとなっている。
定番のバーベキューソース、マスタードソースに、期間限定の2種のソースを加え、“ソース四天王”から選べる。
さらに、夕方5時からの夜マック限定で、「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売する。マックフライポテトと2種のナゲットを組み合わせた、ボリューム感のあるセットとなる。
26日より放映する新TVCMでは、今年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とのコラボレーションを展開する。俳優・眞栄田郷敦が“眞栄田太尊”として再登場し、「スパイシーチキンマックナゲット」とソース四天王の楽しみ方をユーモラスに表現する。
【画像】旨辛！「スパイシーチキンマックナゲット」＆新ソース2種（詳細）
「スパイシーチキンマックナゲット」は、真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長。唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさとなり、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが、チキンの旨みを一層引き立てる。外はカリッと、中はジューシーな食感が楽しめる。
「ペッパーチーズソース」は、チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた、チーズソース。ブラックペッパーとスモーキーな香りが味わいを引き締め、チーズの旨みが口いっぱいに広がる。さらに、隠し味のガーリックがやみつきになる、チキンマックナゲットと相性抜群のソースとなっている。
定番のバーベキューソース、マスタードソースに、期間限定の2種のソースを加え、“ソース四天王”から選べる。
さらに、夕方5時からの夜マック限定で、「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売する。マックフライポテトと2種のナゲットを組み合わせた、ボリューム感のあるセットとなる。
26日より放映する新TVCMでは、今年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とのコラボレーションを展開する。俳優・眞栄田郷敦が“眞栄田太尊”として再登場し、「スパイシーチキンマックナゲット」とソース四天王の楽しみ方をユーモラスに表現する。