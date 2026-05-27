マッサージをしてもらっている時に気持ちいい場所が微妙にずれていたら、どうにかして伝えたくなってしまうもの。そんな悩みを飼い主さんに伝える猫ちゃんの光景が絶賛されています。

粘着シートでコロコロしてくれている飼い主さんに、「ここだよ」と気持ちいい場所を教えてくれる猫ちゃんの光景は101万表示を超える話題に。

一生懸命飼い主さんに気持ちを伝えようとする猫ちゃんの姿を見た人からは、「ずっと見ていられる」「ここですよって教えてくれてますね」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：頭をマッサージしてもらう猫→気持ちいい場所がずれていたようで…『可愛すぎる行動』】

粘着シートでコロコロしてもらうりん君

飼い主さんに粘着シートでマッサージをしてもらう猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『MIU&RIN』。

その日、アメリカンショートヘアのりん君は、飼い主さんにマッサージをしてもらっていたそう。

粘着シートをコロコロと頭に転がされる感触が気持ちいいのか、りん君はうっとりとした表情を浮かべていたといいます。お耳もペタンと横に倒し、極楽気分のりん君。しかし、この時りん君にはちょっとした悩みがあったそう。

それは…気持ちいい場所が少しずれていたこと！そこでりん君は、飼い主さんにコロコロしてほしい場所を伝えるため、『あること』をしたのでした。

気持ちいい場所が少しずれていたりん君は…

飼い主さんに粘着テープで頭をコロコロしてもらっていたりん君。しかし、りん君がコロコロしてほしい場所は、もう少しお耳の近くだったご様子。

そこでりん君は、前足でお耳の周りを触ってみることに。まるで「ここをお願いします」と言っているかのような光景に、なんだか笑顔になってしまいます。

そんなりん君の様子に気がついたのか、飼い主さんはコロコロする場所を少し変えてあげることに。きっとその後は、さらに充実したマッサージの時間となったことでしょう。

うっとりとした表情でマッサージを受けるりん君の光景には、「やだ…可愛い♡」「いくらでもやってあげたい」と、絶賛の声が寄せられることに。「手がパーになってるの可愛い」と、りん君の仕草に釘付けになってしまう人も続出しています。

Xアカウント『MIU&RIN』では、そんな甘えん坊なりん君と、天真爛漫なブリティッシュショートヘアのみゅーちゃんの日々が綴られていますよ。

りん君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「MIU&RIN」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。