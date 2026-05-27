ガリガリに痩せ細った瀕死状態の猫さんとの出会いから、3年が経過して…？2度の命の危機を乗り越えて幸せを掴んだ猫さんの感動ストーリーが反響を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で2.8万回再生を突破し、「運命ってあるんだな」「幸せになってくれてホント嬉しいです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：体重わずか1.8キロ『ボロボロの体で助けを求めてきた野良猫』を保護…『3年間の記録』に感動】

今にも命の灯が消えてしまいそうな猫さんとの出会い

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、背骨が突き出すほど痩せ細った猫さんとの出会いから3年間の記録。ボロボロの体で助けを求めるように鳴く姿にご夫婦は保護を決意、速やかに病院へと連れて行ったそうです。

しかし、検査結果は「長くは生きられないかもしれない」という、外の世界の過酷さを物語る厳しいもの。体重もわずか1.8キロしかなく、毎日祈りながらお世話をしたといいます。

命の危機を乗り越えて

すると猫さんは保護5日目に劇的に動けるようになり、「黒豆(愛称まめ)」ちゃんと名付けられたそう。ノミとフンまみれの体も洗い、驚きの人懐っこさを発揮しながら少しずつ元気を取り戻していったといいます。

毎日のお薬生活も頑張り避妊手術も済ませ、順調に思えた矢先。保護49日目に肺に水が溜まる病で、2度目の命の危機を迎えたまめちゃん。酸素室へ入り入院を余儀なくされましたが、生きることを諦めずに乗り越えることができたそうです。

3年間の歩み

先住猫さんとの対面が再開されると、奇妙な動きで翻弄する癖の強い一面もあらわに。保護4か月目には受け入れられ、威嚇にもめげない精神とフレンドリーさが功を奏したようなのですが…。

子猫を緊急保護した際には、ストレスから誰彼構わず攻撃してしまう予想外の事態に発展したそう。解決後は甘えん坊が加速し、常にママさんべったりな生活が当たり前になったそうです。

そしてコタツに魅了されたり、天敵のドライヤーと戦ったり。家猫生活を満喫し、保護から3年が経過したまめちゃん。あの頃とは見違えた姿で、大好きな家族と幸せな日々を送っています！

投稿には「この人達なら助けてくれるとまめちゃんは思い、必死に鳴いたんですね」「主様と出会えた事はまめちゃんにとって本当に奇跡だと思います」「最高の家に見つけてもらえて良かった」「これからも幸せな猫生を！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、ニャンズとご夫婦の賑やかな日常の様子が投稿されています。家族一の甘えん坊になったまめちゃんの可愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。