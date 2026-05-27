美容院行く前に見て！！【40・50代】気取らずおしゃれ感UP♡「大人のこなれボブ」

ボブスタイルをアップデートするなら、がんばりすぎ感なくおしゃれに見えるバランスに仕上げたいところ。レイヤーの入れ方やカラーによって、大人らしい落ち着いた雰囲気と今っぽさを纏うことができるかも。そこで今回は、こなれて見えるボブヘアをご紹介します。垢抜けを狙うなら、ぜひ参考にしてみて。

ニュアンスウェーブのベージュボブ

赤みを抑えた明るめのベージュをベースに、ハイライトを忍ばせて白髪をなじませたスタイルです。クセを活かしたような柔らかなウェーブと、くるんと弾む外ハネの毛先が、大人のボブを柔らかく軽やかに見せてくれそう。動きを活かしつつウェットにスタイリングすれば、都会的なこなれボブに仕上がります。

大人可愛いハイライトボブ

全体にたっぷりとハイライトを施し、立体的な奥行きを表現したグレージュカラーのボブです。ハチ上を内巻きに、毛先を外ハネにすることで、ふんわりとした毛束の重なりが生まれ、カラーによる奥行きがより引き立っています。オイルを揉み込むようにくしゃっとスタイリングすれば、大人カジュアルな装いにもなじむ、おしゃれボブの完成です。

フォルムで魅せる外ハネの丸みボブ

トップにふんわりとした丸みを持たせ、肩に当たって自然にハネるレングスに仕上げたボブです。サイドの髪を前に流すように整えるだけで、一気に今っぽい雰囲気に。コンパクトながらも、ひし形に整ったシルエットが、上品な大人の髪にトレンド感を添えてくれそうです。

顔まわりのレイヤーが効く抜け感ボブ

毛先はプツッとした切りっぱなしに、顔まわりにレイヤーを入れて軽やかさを出したデザインです。フロントの毛束を後ろへ流すことで、大人の表情に明るい抜け感をもたらします。ボブの安定感はそのままに、ほんのり外ハネに仕上げたベースと動きのあるサイドで、印象をガラリとアップデートできそうです。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。