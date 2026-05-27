◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）

日本ハムが敵地・甲子園で阪神を下し、連敗を３でストップ。新庄剛志監督（５４）は栗山ＣＢＯ以来、球団７人目となる通算３００勝を、思い入れもある甲子園で達成した。先発の伊藤大海投手（２８）は９回７安打１３奪三振で今季初完封。リーグ単独トップの６勝目をマークした。

日本ハム・伊藤は右手でグラブをたたき絶叫した。４―０の９回２死満塁。小幡を１５０キロ直球で空振り三振に斬ると人さし指を突き上げた。古巣・甲子園で球団７人目の通算３００勝を達成した新庄監督は「甲子園で（達成）できたのはうれしい。うれしいけど、３００勝はトップじゃないからね」。記念球は受け取らず「もらってたら間違いなくスタンドに投げちゃう」と、自身の成績に無関心なボスらしく笑い飛ばした。

試合前のゲキがエースを奮起させた。「内容は言えないけど、大海くんを叱り倒して」と、先発の伊藤を試合前にベンチ裏に呼び出し、説教した。「やってもらわないといけない選手にしか言わない。３年間で一番言い続けたんじゃないかな」と、２２年の就任１年目から勝利数に最も貢献した右腕にカツを入れた。

伊藤は今季最多１３０球を投げ切り無四死球で今季初完封。１３奪三振でリーグ単独トップの６勝目をマークした。「ちょっとハプニングが…」と想定外の事態があったことも明かした上で「きょうは完封しないと許されないなと。それのおかげでいいピッチングができた。ホッとしています」。苦楽をともにした指揮官のゲキに応え最後までマウンドを守り抜いた。

自らが指揮を執った試合で５０勝目をマークした右腕に対して指揮官は「この結果、許す」と笑顔。昨季は１１勝７敗と勝ち越した交流戦。その初戦で“節目の白星”を飾り「交流戦は別のイベントっていうか。最初の１勝を取れたのは『さあ乗っていくぞ』って気持ちになりましたね」。得意の交流戦で、リーグ４位から巻き返していく。（川上 晴輝）

◆新庄監督３００勝の歩み

▽２２年＝５８勝７７敗３分（欠場５試合を除く＝６位） 「トライアウト」と位置づけた１年目は、けが人以外の支配下６８人全員を１軍で起用。首位と１６・５ゲーム差で最下位に終わる。

▽２３年＝６０勝８２敗１分（６位） エスコン元年。７月に３９年ぶりの１３連敗を喫し、２年連続の最下位。

▽２４年＝７５勝６０敗８分（２位） パ・リーグ５球団に５割以上をマークし、５年ぶりのＡクラスとなる２位に躍進。

▽２５年＝８３勝５７敗３分（２位） ５月上旬から首位を守り、１６年ぶりに前半戦を首位で折り返すも、７月３１日にソフトバンクに首位を明け渡し、最後まで逆転できず。球団歴代２位タイの８３勝を記録したが４・５差でリーグＶを逃した。

【記録メモ】 伊藤（日）が阪神相手に９回を被安打７、四死球０、１３奪三振で完封勝利。球団で無四死球完封＆２ケタ奪三振は伊藤自身が１０奪三振で無四死球完封した２４年９月１０日西武戦（エスコン）以来２年ぶり。球団で無四死球完封＆２ケタ奪三振を２度は初。