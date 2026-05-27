◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

春競馬のクライマックス、第９３回日本ダービー（３１日、東京）で、リアライズシリウス、アウダーシアの有力馬２頭を送り込む手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝は、勝てば６４年ぶり５人目のクラシック完全制覇となる。２３年にはソールオリエンスで首差２着、昨年はマスカレードボールで３／４馬身差２着と惜敗。「ものにしたいなという思いは強いです」と６度目の祭典への挑戦に強い意欲を見せている。

はっきりとした口調に勝利への執念が宿る。リアライズシリウスとアウダーシアの有力馬２頭で悲願の日本ダービー初制覇を狙う手塚久調教師は、十分な手応えを持って大一番へ向かう。勝てば史上５人目となるクラシック完全制覇（※）の快挙もかかっており「ここ３年で２着が２回ですからね。ダービーへの思いは強いです。その思いは間違いなく、年々強くなっています。ものにしたいなという気持ちは強いです」と強い言葉で意気込んだ。

悔しさを糧にしてきた。無傷３連勝で皐月賞を制し、初めて１番人気でダービーに挑んだ２３年のソールオリエンスは、首差２着に惜敗。昨年のマスカレードボールもゴール前の懸命の追い上げ及ばず、３／４馬身差の２着と涙をのんだ。「ソールオリエンスのときは、勝てるんじゃないかと勝手に思っていたんですけど、やっぱり甘くなかったです。マスカレードボールの場合は、もっと（気性的に）難しい子だったので、彼のパフォーマンスをどうすれば引き出せるかということばかりで、あまり勝ち負けみたいなことは考えていませんでした。今年は本当に楽しみな気持ちです」と、ひと味違った心境だ。

皐月賞の２着から逆転を期すリアライズシリウスは、先行策から自分の形で競馬がつくれるのが強み。「皐月賞であそこまでの競馬ができるのであれば、距離は大丈夫じゃないかなとは思っています」と底力に期待する。スプリングＳで重賞初制覇を果たした後、日本ダービー一本に絞って直行するアウダーシアは鋭い決め手が武器。「まだ気持ちの幼い面はあるが、最後の末脚は、たけているものがあるので、それをダービーで存分に発揮してくれたら」と能力を信じている。

１２年にアルフレード（１３着）で初めて出走して以来、今年が６度目のチャレンジだ。「最初に使ったとき、他のＧＩと全然雰囲気が違うなと思いました。やっぱり出走させたいという気持ちが強いレースですよね」。競馬の祭典の重みをかみ締め、関東のトップトレーナーが夢をつかみ取る。（坂本 達洋）

○…手塚久厩舎が送り込むリアライズシリウスとアウダーシアは２６日、朝一番に美浦・坂路をそれぞれ単走でゆったりと駆け上がって調整した。手塚久調教師は「２頭とも雰囲気は落ち着いていていいです」と気配の良さに目を細めた。２７日に予定している最終追い切りに備えて、順調な仕上がりを見せている。

（※）クラシック全勝調教師は尾形藤吉、武田文吾、田中和一郎、藤本冨良の４人。手塚久調教師が達成なら、１９６２年のオークスで決めた藤本師以来、６４年ぶりの完全制覇となる。

◆手塚 貴久（てづか・たかひさ）１９６４年９月２０日、栃木県生まれ。６１歳。慶大を卒業後、８９年にＪＲＡ競馬学校厩務員課程に入り、同年１０月から美浦・相川勝敏厩舎で厩務員に。その後は美浦・佐藤全弘厩舎で調教助手などを経て、９８年に調教師免許を取得。９９年３月に開業してＪＲＡ通算７４１勝。重賞はフィエールマンで連覇（２０１９、２０年）した天皇賞・春などＧ１１０勝を含む４４勝。地方の足利競馬（０３年廃止）で調教師として活躍した佳彦氏を父に持ち、今年３月に長男の貴徳調教師が新規開業して、親子３代でトレーナー。