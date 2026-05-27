宮世琉弥＆戸塚純貴ら豪華助っ人22組が『有吉の壁』参戦 FRUITS ZIPPER松本かれんはレジで強盗？
俳優の宮世琉弥と戸塚純貴が、27日放送の日本テレビ系バラエティ『有吉の壁』（後7：00〜）に出演。「助っ人と壁を越えろ！2時間SP」と題し、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」の2篇を放送する。
宮世＆戸塚が登場するのは、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」。壁芸人が自分のコネクションを最大限活かして、「この人なら笑いが取れる！」という助っ人とともに都内ショッピングモールでネタを披露する。助っ人には、宮世・戸塚のほか、名取裕子、水卜麻美に加藤諒、さらにはFRUITS ZIPPER・松本かれんが強盗犯になるなど見どころ盛りだくさんの内容に仕上がっている。有吉が思わず「どういう繋がり？」と驚くほど、紅白歌手から朝ドラ俳優まで、芸人とスターたちの意外な関係性に注目だ。
【番組カット】おもしろキャラが続々登場！壁芸人ら本気
「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」では、チョコレートプラネット、友近、きつね、シソンヌ、ハナコ、トム・ブラウン、とにかく明るい安村の7組がネタを披露。有吉が選んだ優勝者のネタはアニメ化され、あす28日放送の『ZIP!』で放送されるという、夢のような企画に挑戦する。
宮世＆戸塚が登場するのは、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」。壁芸人が自分のコネクションを最大限活かして、「この人なら笑いが取れる！」という助っ人とともに都内ショッピングモールでネタを披露する。助っ人には、宮世・戸塚のほか、名取裕子、水卜麻美に加藤諒、さらにはFRUITS ZIPPER・松本かれんが強盗犯になるなど見どころ盛りだくさんの内容に仕上がっている。有吉が思わず「どういう繋がり？」と驚くほど、紅白歌手から朝ドラ俳優まで、芸人とスターたちの意外な関係性に注目だ。
【番組カット】おもしろキャラが続々登場！壁芸人ら本気
「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」では、チョコレートプラネット、友近、きつね、シソンヌ、ハナコ、トム・ブラウン、とにかく明るい安村の7組がネタを披露。有吉が選んだ優勝者のネタはアニメ化され、あす28日放送の『ZIP!』で放送されるという、夢のような企画に挑戦する。