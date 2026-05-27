マミ（恒松祐里）の結婚式で大事件 『月夜行路』第8話あらすじ
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第8話が、きょう27日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
ルナの母（石野真子）の依頼を受け、パソコンのパスコード解読に励むルナと涼子。「吾輩は猫であるの初版本」や「ルナと父との幼少期の謎解き遊び」、「何らかの数列である」など幾つかのヒントが与えられる中、いまだ解読には至っていなかった。
そんなある日、涼子はルナが経営するバーの店員・バブリー（真田怜臣）から同郷の幼馴染み・マミ（恒松祐里）が結婚するため、マミの花嫁姿を見届けたいと聞かされる。しかし自らの正体は隠したままにしたいというバブリー。涼子はバブリーとともに、ホテルに潜入することに…。
式当日、潜入したホテルではまたも事件が。高級ジュエリーとともに、マミが母の形見として大事にしていたティアラも盗まれたという。ホテルが大騒動に包まれる中、バブリーを心配してこっそりホテルを訪れていたルナは、犯人探しの推理に駆り出される。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
そんなある日、涼子はルナが経営するバーの店員・バブリー（真田怜臣）から同郷の幼馴染み・マミ（恒松祐里）が結婚するため、マミの花嫁姿を見届けたいと聞かされる。しかし自らの正体は隠したままにしたいというバブリー。涼子はバブリーとともに、ホテルに潜入することに…。
式当日、潜入したホテルではまたも事件が。高級ジュエリーとともに、マミが母の形見として大事にしていたティアラも盗まれたという。ホテルが大騒動に包まれる中、バブリーを心配してこっそりホテルを訪れていたルナは、犯人探しの推理に駆り出される。