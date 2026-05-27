俳優の桃井かおり（75）が24日、Instagramを更新。「旦那様に出前」とつづった愛妻料理を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】桃井かおりの夫婦ショットや愛妻料理（複数カット）

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝って2人でホテルに泊まった様子など、仲睦まじい夫婦の姿を披露してきた。

また「#かおり飯」をつけた投稿では、「“長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか？ 連れの突然のリクエスト」「旦那待望の鍋焼きうどん」など、夫婦の仲が垣間見える手料理も披露している。

「旦那様に出前」愛妻料理に反響

24日も「#かおり飯」をつけ、「サッカー観戦中の旦那様に出前。鶏肉、レタス、春菊、流し玉子のお雑煮」と、愛妻料理を公開。ファンからは「至れり尽くせり、胃袋ガッチリ！」「かおりさま熱い！Loveが！」「栄養満点・愛情120点。参りました！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）