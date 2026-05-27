皇室の護衛など担う「皇宮警察」の音楽隊　春・秋恒例の「園遊会」が誕生のきっかけに

4月17日、「春の園遊会」が赤坂御苑で行われた。天皇皇后両陛下と当日引退を発表した「りくりゅう」ペアの会話が話題にのぼったほか、各界からの招待者と和やかな雰囲気で歓談された。穏やかな晴天にも恵まれたことで、両陛下や皇族方は多くの招待者と歓談され、終了予定の時刻を大幅に上回るほどの盛り上がりだった。

園遊会では、招待者とのやりとりなどが話題になる一方、ある象徴的なシーンがある。両陛下を先頭に、皇族方が三笠山にお出ましになり、整列すると、君が代が演奏される場面だ。それまで料理や会話を楽しんでいた招待者たちが一斉に三笠山に注目し、君が代が流れると一気に荘厳な雰囲気に。この君が代を演奏しているのが、「皇宮警察本部音楽隊」だ。

皇宮警察は両陛下をはじめ、皇室の方々の護衛を行うほか、皇居や赤坂御用地の警備を担う警察組織だ。皇宮警察は、明治時代の1886年、宮内省に「皇宮警察署」として発足し、現在は、警察庁の附属機関の「皇宮警察本部」という名称で、今年、創設140年を迎えた。

園遊会の会場では、両陛下や皇族方がお出ましになる前から皇宮警察の音楽隊と宮内庁楽部による演奏が行われ、招待者をもてなす。今回の園遊会では、今年が昭和100年を迎えた年でもあったため、招待者に「昭和」「平成」「令和」と3つの時代を感じてもらおうと、上皇ご夫妻の結婚を記念して作られた「祝典行進曲」（1959年）、両陛下の結婚を記念して作られた「新・祝典行進曲」（1993年）、両陛下の即位を記念して作られた奉祝行進曲「令和」（2019年）などを演奏した。

園遊会がきっかけで音楽隊が発足

皇居における音楽隊は、歴史を遡ると、明治から大正まで続いた近衛師団軍楽隊、第二次世界大戦中に活動した禁衛府皇宮奏楽隊と続く。戦後、皇宮警察に音楽隊ができる大きな契機となったのは、他ならぬ園遊会だった。

園遊会は、明治時代から始まった秋の菊を見る「観菊会」、春の桜を見る「観桜会」が起源とされていて、戦争で中止に。戦後の1953年に「園遊会」が開催されることが決まり、その前年の1952年に園遊会での演奏を担うことが後押しとなり、音楽隊が誕生した。

音楽隊は“兼務” 任務の合間に技術磨く

音楽隊員は現在25名。多くは、学生時代に吹奏楽部など経験者揃い。新人時代に、音楽隊に“リクルート”され、長年に渡り、音楽隊に所属している護衛官もいるという。普段は皇居や赤坂御用地の警備などの仕事を担っていて、音楽隊は兼務。そのため、仕事の合間を縫って、個人での自主練習で技術を磨き、演奏の機会が近づくと、音楽隊からの要請を受け、隊員らが集まり、全体練習が行われる。

通年では、大統領など国賓が皇居を訪問した際の送迎演奏、警察学校の入校式など警察関連行事で演奏を行っている。また一般の人が演奏を聴けるチャンスもある。定期的に皇居・東御苑で「ランチタイムコンサート」を開催。誰でも入場できる東御苑でのコンサートは、昨今、外国人観光客の姿も多く、司会が英語を交えて曲紹介を行うなど、訪れた様々な人々を楽しませている。

そして、これまで皇室の歴史的な行事での演奏も担ってきた。

2019年11月10日。天皇陛下の即位を祝うパレード「祝賀御列の儀」が行われた。

両陛下が、皇居から当時のお住まいの赤坂御所まで、オープンカーで進み、沿道からの祝福を受けられた。 両陛下のお姿を見ようと沿道に集まったのは、およそ11万9千人。

4.6キロのコース上に、陸・海・空の自衛隊や警視庁、東京消防庁など様々な音楽隊が配置され、順番に演奏を行い、パレードを盛り上げた。そして赤坂御所の車寄せの前で、締めくくりの演奏を務めたのが皇宮警察の音楽隊だった。

「ありとあらゆる音楽隊が沿道で演奏して、その最後を演奏させていただいたので、これは大変なプレッシャーでした。大きな務めだと思いました」そう話すのは、この時、指揮をした渡辺浩二楽長だ。

両陛下が赤坂御所正門から御所の車寄せまで進まれている間は、奉祝行進曲「令和」を演奏。車寄せに到着すると両陛下は曲が終わるまで、しばらくじっと演奏に耳を傾けられた。「令和」の演奏が終わり、両陛下が車から降りられる。

隊員たちに向かい指揮をしていた渡辺さんは両陛下の方を向き直り、「君が代」の演奏が始まる。渡辺さんは、率直に「緊張していました」と一言。その上で、「行進曲が終わって、回れ右をした時の両陛下のお顔が、大変柔らかい笑顔でほっとしました」と当時を振り返る。

渡辺楽長は、音楽大学を卒業後、音楽学校の教員などを経て、2008年に楽長として皇宮警察へ。以来、18年にわたって、音楽隊を率いてきた。これまでの皇宮警察での活動について話を聞いていくと「入ってまもなくだったんですが、とてもいい印象に残っています」と話す出来事が。渡辺さんが就任してまもなく、ある記念行事があった。

サプライズで鑑賞された上皇ご夫妻

2009年4月10日、この日は上皇ご夫妻の結婚50年の記念日（当時は天皇皇后両陛下）。

朝から祝賀行事が行われ、一般向けに宮内庁の庁舎前には記帳所が設けられた。午後、庁舎前には記帳に訪れた多くの人がいる中で、音楽隊の奉祝演奏がスタート。

しばらくすると、サプライズで上皇ご夫妻が到着される。

大きな歓声があがる中、記帳に訪れた人たちに手を振り、お二人は笑顔で言葉を交わしながら、結婚を記念して作られた「祝典行進曲」の演奏などに耳を傾けられた。

演奏が終わると立ち上がり、拍手を送り、音楽隊に「どうもありがとう」と声をかけ、またお二人で大きな拍手を送られた。この翌年、宮内庁から新年に向けての和歌が発表される。

「我が妹（いも）と過ごせし日々を顧みてうれしくも聞く祝典の曲」

上皇さまは、この時のことを和歌に詠まれていた。当時の映像を見ても、上皇さまの終始、お顔いっぱいに広がる笑顔が印象的だ。

そして、音楽隊の庁舎には写真と上皇さまの詠まれた歌が今も飾られている。

皇族方が一堂に会する記念演奏会

音楽隊には10年に1度行う記念演奏会がある。

2023年11月に皇居東御苑・桃華楽堂で行われたのは「皇宮警察音楽隊創設70周年記念演奏会」だ。

「10年に一度のホールで演奏する貴重な機会で、また聴いてくださる方々も特別な方々です」と渡辺さん。

演奏会には、両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻など9人が出席された。両陛下と上皇ご夫妻など皇族方が一堂に会されるのは、新年一般参賀以外では非常に珍しい。

演奏会では奉祝行進曲「令和」や「あの日聴いた歌」と題して、「故郷」や滝廉太郎の「花」など唱歌メドレーなどが演奏された。時折、陛下と上皇さまがことばを交わされるなど和やかな雰囲気だった。

しかし、本来2022年に演奏会を行う予定のところ、コロナ禍によって延期に。コロナ禍が明けて、およそ半年後に開催され、両陛下をはじめ、出席された皇族方や関係者は全員がマスクを着用している。

演奏会終了後には、両陛下からお声がけの機会があったという渡辺さん。「演奏についてお褒めのことばをいただきました。コロナ禍の最中は、音楽隊一切活動していなかったので、『練習はできましたか？』と大変ご心配いただきました」。

両陛下は、常々、皇室の護衛や皇居などの警備を担う皇宮警察を大切に思っていて、（側近によりますと）この演奏会の際にも、コロナという難しい状況においても、日々の勤務と並行して音楽隊として練習を重ねてきた隊員を労われたという。渡辺さんも、両陛下などからのお声がけや労いのことばは、隊員たちの大きな励みになっていると話す。

来年3月で楽長を勇退

実は渡辺さんは、来年の3月で楽長を勇退することが決まっている。春の園遊会前に取材した際、「春の園遊会としては最後の演奏になるが、意気込みは？」と質問をぶつけてみた。

渡辺さんは「いつも意気込みも持っていますし、なにかしら秘めたものはあるとは思うが、それはよく言われる質問（笑）うまく答えられたことはありません（笑）」と大笑い。

残り10カ月あまりの楽長生活の中でも、国賓の送迎演奏のほか、都内のデパートで行われる皇宮警察140周年を記念したイベントでの演奏、秋の園遊会など、今後も演奏機会が控えている。

渡辺さんは笑みを見せながら、最後にこう述べた…。

「（他の仕事と兼務の）隊員の練習時間はとても限られています。その中で1番いい演奏ができればなと思っています。また聴いている方々に喜んでいただければ1番いいかなと思っています」