「写真集出ないですか〜？」競技に“一区切り”のフィギュア女子、モデル姿で笑顔…「綺麗で素敵すぎます」

大庭雅が自身のコラボアイテムを着用してモデル姿を披露した(C)産経新聞社

フィギュアスケート女子で、今年の3月に競技生活に一区切りをつけることを報告した大庭雅が自身のインスタグラムを更新。自身のコラボアイテムを着用し、モデル姿を披露した。

【写真】「めちゃめちゃ可愛い」大庭雅のモデル姿をチェック

30歳の大庭はインスタで「私が全種類 着て撮影しているので、お写真がたくさん載っている各アイテムの商品ページを見てくださいっ」と綴っている。

さらに「色合いをガラッと変えてみたり、かわいいデザインなど手描きでいっぱい考えました 写真の花束も私が1つずつ束ねたお気に入りの1枚 私生活や練習着としても着ていただけたら嬉しいですっ 皆様ぜひ私とお揃い身につけませんか？」と、笑顔の写真とともにアピールした。

この投稿にファンから「どのイラストもデザインも可愛いし、着用しているモデル雅ちゃんが綺麗で素敵すぎます」「イラスト可愛い 半袖ポロも良い〜〜〜！ 迷ってしまいます」「雅ちゃんが可愛すぎる」「モデルさんが可愛すぎる」「めちゃめちゃ可愛い」「雅さんの写真集出ないですか〜？」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]