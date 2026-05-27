ダウ平均は反落もナスダック大幅高 メモリー半導体に買い 米国の攻撃はいまのところ看過＝米国株概況
NY株式26日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 50461.68（-118.02 -0.23%）
S＆P500 7519.12（+45.65 +0.61%）
ナスダック 26656.18（+312.21 +1.19%）
CME日経平均先物 65605（大証終比：+465 +0.71%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。序盤は上げて始まったものの下げに転じた。ただ、メモリー半導体に買いが強まり、ナスダックは大幅高。Ｓ＆Ｐ５００は最高値更新。
米国がイラン南部のミサイル発射拠点や船舶など対象に攻撃を実施したものの、市場は冷静に見ており看過しており、和平交渉を妨げないとの期待を維持している。本日は原油相場も米国債利回りも下落し、米株式市場を下支えした。
ホルムズ海峡再開の見通しには不透明感こそ増しているものの、市場では依然として交渉進展への期待が優勢となっている。米政府は今回の攻撃について、防衛的措置だったと説明。トランプ大統領が月曜日に「協議は順調に進んでいる」と発言したこともフォローとなっているようだ。
ストラテジストは「市場コンセンサスでは、今後数日以内にワシントンとテヘランの間で何らかの正式な緊張緩和合意が成立するとの見方が依然優勢だが、本当の問題はその期待がどこまで既に株価へ織り込まれているかだ」と述べている。
また、別のストラテジストは「市場上昇には、少なくとも一部でファンダメンタルズ改善が寄与していることは間違いない。今年の利益成長率は２３％、来年は１６％が見込まれており、利益見通しが上方修正され続ける中でも、予想ベースの株価収益率（ＰＥＲ）はむしろ緩やかに低下している」と指摘している。
投資家はＦＲＢの動向にも注視。エネルギー高を背景に２０２３年以来最大のインフレ加速が発生しており、ＦＲＢは引き締め姿勢を長期間維持する必要があるとの見方を強めている。複数のＦＯＭＣ委員も利下げバイアスを撤回。また、トランプ大統領は金曜日、ウォーシュ新議長に対し、「ＦＲＢを独立して運営してほしい」と述べていた。
なお、今週発表のＦＲＢが重視している４月のＰＣＥ価格指数は、すでに発表になっている消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）のデータから、インフレがさらに加速する見通しとなっている。
ロケット・衛星関連株が上昇。最近の上昇基調を維持している。スペースＸが史上最大規模となるＩＰＯ申請を公表して以降、同セクターには買いが続いているようだ。
フェラーリ＜RACE＞が下落。同社初の完全ＥＶ（電気自動車）「フェラーリ・ルーチェ」のデザインに対し、批判的な評価が相次いだ。
マイクロン・テクノロジー＜MU＞が大幅高。アナリストが目標株価を従来の５３５ドルから１６２５ドルへ引き上げた。ウォール街では最高水準の強気見通し。
半導体のマーベル・テクノロジー＜MRVL＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価も従来の８５ドルから３００ドルに引き上げた。
次世代原子力のオクロ＜OKLO＞が大幅高。米エネルギー省が、余剰プルトニウム利用プログラムにおける高度交渉先として同社を選定したことが材料視された。
バイオテクノロジーのヘマブ・セラピューティクス＜COGA＞が上昇。アナリストが希少出血性疾患向けの唯一無二の治療法開発を背景に、最近のＩＰＯ後も株価上昇余地があるとの見方を示した。
自動車パーツなど自動車関連商品を販売するオートゾーン＜AZO＞が決算を受け下落。米既存店売上高が予想を下回ったほか、１株利益、売上高とも予想を下回った。
ダウ平均 50461.68（-118.02 -0.23%）
S＆P500 7519.12（+45.65 +0.61%）
ナスダック 26656.18（+312.21 +1.19%）
CME日経平均先物 65605（大証終比：+465 +0.71%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。序盤は上げて始まったものの下げに転じた。ただ、メモリー半導体に買いが強まり、ナスダックは大幅高。Ｓ＆Ｐ５００は最高値更新。
米国がイラン南部のミサイル発射拠点や船舶など対象に攻撃を実施したものの、市場は冷静に見ており看過しており、和平交渉を妨げないとの期待を維持している。本日は原油相場も米国債利回りも下落し、米株式市場を下支えした。
ホルムズ海峡再開の見通しには不透明感こそ増しているものの、市場では依然として交渉進展への期待が優勢となっている。米政府は今回の攻撃について、防衛的措置だったと説明。トランプ大統領が月曜日に「協議は順調に進んでいる」と発言したこともフォローとなっているようだ。
ストラテジストは「市場コンセンサスでは、今後数日以内にワシントンとテヘランの間で何らかの正式な緊張緩和合意が成立するとの見方が依然優勢だが、本当の問題はその期待がどこまで既に株価へ織り込まれているかだ」と述べている。
また、別のストラテジストは「市場上昇には、少なくとも一部でファンダメンタルズ改善が寄与していることは間違いない。今年の利益成長率は２３％、来年は１６％が見込まれており、利益見通しが上方修正され続ける中でも、予想ベースの株価収益率（ＰＥＲ）はむしろ緩やかに低下している」と指摘している。
投資家はＦＲＢの動向にも注視。エネルギー高を背景に２０２３年以来最大のインフレ加速が発生しており、ＦＲＢは引き締め姿勢を長期間維持する必要があるとの見方を強めている。複数のＦＯＭＣ委員も利下げバイアスを撤回。また、トランプ大統領は金曜日、ウォーシュ新議長に対し、「ＦＲＢを独立して運営してほしい」と述べていた。
なお、今週発表のＦＲＢが重視している４月のＰＣＥ価格指数は、すでに発表になっている消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）のデータから、インフレがさらに加速する見通しとなっている。
ロケット・衛星関連株が上昇。最近の上昇基調を維持している。スペースＸが史上最大規模となるＩＰＯ申請を公表して以降、同セクターには買いが続いているようだ。
フェラーリ＜RACE＞が下落。同社初の完全ＥＶ（電気自動車）「フェラーリ・ルーチェ」のデザインに対し、批判的な評価が相次いだ。
マイクロン・テクノロジー＜MU＞が大幅高。アナリストが目標株価を従来の５３５ドルから１６２５ドルへ引き上げた。ウォール街では最高水準の強気見通し。
半導体のマーベル・テクノロジー＜MRVL＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価も従来の８５ドルから３００ドルに引き上げた。
次世代原子力のオクロ＜OKLO＞が大幅高。米エネルギー省が、余剰プルトニウム利用プログラムにおける高度交渉先として同社を選定したことが材料視された。
バイオテクノロジーのヘマブ・セラピューティクス＜COGA＞が上昇。アナリストが希少出血性疾患向けの唯一無二の治療法開発を背景に、最近のＩＰＯ後も株価上昇余地があるとの見方を示した。
自動車パーツなど自動車関連商品を販売するオートゾーン＜AZO＞が決算を受け下落。米既存店売上高が予想を下回ったほか、１株利益、売上高とも予想を下回った。