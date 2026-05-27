米１０年債利回り低下 米国が攻撃を実施も市場は冷静＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 米国が攻撃を実施も市場は冷静＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 4.040（-0.081）

米10年債 4.489（-0.069）

米30年債 5.024（-0.040）

期待インフレ率 2.414（+0.005）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。米国がイラン南部のミサイル発射拠点や船舶など対象に攻撃を実施したものの、市場は冷静に見ており、和平交渉を妨げないとの期待を維持。本日は原油相場も下落し、利回りも低下している。



この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りは発行日前利回り（ＷＩ）と同じだった。市場の反応も限定的。



２－１０年債の利回り格差は+４５（前営業日：+４３）とフラット化は一服。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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