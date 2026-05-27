◎オリックス・曽谷は交流戦で立つ打席に向けて「打撃は好きなんですけど、なかなか当たらないんで…。ラストシーズン、何とか一本打ちたいです」。来季からセ・リーグでもDH制が導入されることを踏まえ、バットでもやる気です。

◎西武・西口監督は、昨季まで所属していたランニング中のヤクルト・モンテルに「しっかり走れ！（2軍の）戸田まで走るか？」と愛のあるイジり。その後は「この前ヒット打ってたじゃん」と笑顔で支配下昇格を祝福していました。

◎27日のヤクルト戦に先発する西武・渡辺。投手陣の打撃について聞かれると「平良さんだけ熱量が違う。VRで相手投手対策してるので」。平良は第1打席で長嶋茂雄さんばりにヘルメットを飛ばした豪快な空振りでスタンドを沸かせてました。

◎日本ハム戦の全体練習前に記者を見つけた阪神・木浪は開口一番、「誕生日おめでとうございます。24日でしたよね？当日の巨人戦は東京に来ていなかったでしょ」。記者にも気遣いをするジェントルマン。ありがとうございます。

◎28日の日本ハム戦でプロ初先発をする阪神・木下は日本ハムのチーム本塁打の多さを問われ「甲子園で良かったっすね…」。好投を期待しています。