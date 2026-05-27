◇BリーグCS決勝第3戦 長崎72−64琉球（2026年5月26日）

2戦先勝方式の最終第3戦が行われ、長崎（西地区1位）が琉球（ワイルドカード）を72―64で破って2勝1敗とし、初のリーグ制覇を成し遂げた。14得点をマークした21年東京、24年パリ五輪日本代表の馬場雄大（30）を中心に主導権を掌握。参入5季目のチャンピオンシップ初挑戦で一気に頂点に上り詰めた。先勝した琉球は2連敗で3季ぶり2度目の頂点を逃した。来季からリーグは最上位の「Bリーグ・プレミア」などに再編される。

優勝を告げるブザーが鳴ると、長崎の選手たちは感情を一気に爆発させた。馬場は今季限りで引退のベテラン狩俣と熱い抱擁を交わし、うれし泣き。結成5年目の新進気鋭のクラブが、わずか5年で頂点まで駆け上がった。馬場は「狩俣さんが引退を発表して毎日を過ごしてきた。この瞬間を分かち合えて最高の気分だった」と夢心地に浸った。

序盤から攻めた。開始直後、2―2の場面では馬場が積極的にドライブを仕掛け、そのままダンクシュートを叩き込んだ。第2Qは3点シュート成功率リーグNo・1の韓国代表イ・ヒョンジュンや元NBA選手のスタンリー・ジョンソンが躍動。第4Qは琉球の猛攻に遭い、残り2分で5点差に詰められた64―59の場面で馬場が3点シュートを成功。プレーオフの戦いを熟知する強敵を退けた。

通信販売大手のジャパネットホールディングス（HD）が創設。ジャパネットHDの高田旭人社長は「5年で日本一を」とハッパをかけた。豊富な資金力を背景に、日本やオーストラリアでリーグ優勝を経験した馬場ら大物を獲得。24年にはJR長崎駅近くに約6000人収容の新アリーナが完成し、最新のトレーニング機器も導入するなど短期間でのチーム強化が実った。

馬場はチーム加入3年目での悲願。「この3シーズン、苦しい時もあった。常に背中を押してくれた長崎の皆さんのために戦った。これで少し恩返しできたかな」。攻守の要が、チームの思いを代弁した。

▽長崎ヴェルカ 通信販売大手で長崎県佐世保市に本社を置くジャパネットHDが20年に創設。21年に3部（B3）から参入し、22年に2部（B2）、23年に1部（B1）昇格。ジャパネットHDはJリーグの長崎の親会社でもあり、総事業費約1000億円を投じ、スタジアム、アリーナ、ホテル、商業施設などの大型複合施設「長崎スタジアムシティ」を整備し、地域を活性化している。