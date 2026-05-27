◇交流戦 巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日 東京D）

阿部監督の辞任という緊急事態。巨人は交流戦初戦を必死に戦ったが、8失点が響いて5連敗に沈んだ。初采配の橋上監督代行は「心配はあったけど、選手の表情を見る感じでは試合に集中しているのは受け取れた」と振り返った。

試合前、橋上監督代行は「どんな状況下でも全力を尽くして目の前の試合を戦おう」と呼びかけた。三塁コーチだった川相ディフェンスチーフコーチが攻撃面の指示を担い、吉川内野守備兼走塁コーチが三塁コーチに回る配置転換。「危機管理の一環としてキャンプ、オープン戦からもやっていた」とコーチ陣も慣れない状況で奮闘した。

橋上監督代行は終始ベンチ内の監督席に座ることなく、積極的に選手らと対話を重ねた。「私も貧乏性なので動きたい。どっしり座ることは多分ない」と模索しながらチームをまとめていく考えだ。

選手に与えた動揺は計り知れない。だが、目の前にはファンがいる。8回に3連打などで2得点した際にも、大歓声と温かい拍手が送られた。主将の岸田は「いいプレーができるように目の前の一試合を戦いたい」と選手の思いを代弁。このピンチは、まさにチーム一丸で乗り切るしかない。（田中 健人）