昨年フジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」の生徒役で脚光を浴びた女優の南琴奈（19）にネクストブレークの兆しだ。

同作で「あの透明感のある美女は誰？」と注目を集め、その後に主演作「夜勤事件」や「ミーツ・ザ・ワールド」など出演映画が4作続けて公開。高校生、キャバクラ嬢、コンビニアルバイトなど多彩に演じてきた。映像関係者から「役への解像度が高い」と高く評される裏に“事なかれにしない主義”があった。

小6の時にスカウトされ、芸能界入り。落ち着いた話しぶりで「変なこだわりがあったり、納得できるまではちょっと頑固」と自己分析。それを象徴する日々の行動がある。「寝られない時に、台所などの水回りが気になるんです。一度磨き始めたら完璧にするまで終われない」。作業は1時間にも及び、日付が変わってから始めることもある。

モヤモヤを拭わずにいられないのは女優業も同じ。「分からない状態が気持ち悪い」と、監督らに起用理由などを聞くことが習慣化。一見、若手の出過ぎた行動に見える部分もあるが「分からないことは恥ずかしいことじゃない」と質問をいとわぬ姿勢が演技力アップにつながっている。「ミーツ…」では、希死念慮のあるキャバ嬢の役柄をつかむのに苦しんだが「オーディションの感じがいいからそのままで」という助言で視界が晴れた。

「考える過程は必要。悩むことは壁じゃない」。来月に20歳となるが、既に“できる社会人”のような大人びた思考だ。一番考えるのは完成した作品を見た時。「もっとこうできたら…」と悔しさを毎回抱く。「いつか自分を褒めたいけど、まだまだなれそうにない」と、考えることをやめない。

売れっ子となり、オファーも増加。うれしい一方で「期待してくださる未来の自分まで上がる過程が難しい」と落ち着いて受け止める。一つずつモヤモヤを晴らしてその実力を磨いていく。（山内 健司）

○…来月20日に20歳を迎えることを記念し写真集「水光 南琴奈」（小学館）＝写真＝が同19日に発売される。撮影はタイで行われ「10代を締めくくる一冊」とアピール。「人生の大事な瞬間を残してもらい、手にしてくださる方がいることは幸せです」とかみしめた。「楽しみ」と口にする20代の抱負は「自己の確立」。10代を「周囲に流されたり、意固地になったり感情の入れ替わりが激しかった」と振り返り、「自分の中の取捨選択や整理をできるようになる区切りにしたい」と語った。

◇南 琴奈（みなみ・ことな）2006年（平18）6月20日生まれ、埼玉県出身の19歳。20年デビュー。Mr.Childrenの楽曲「Documentary film」のミュージックビデオへの出演が話題に。映画「ミーツ・ザ・ワールド」（25年）で日本映画批評家大賞の新人女優賞受賞。「夜勤事件」（26年）で映画初主演。1メートル64。血液型O。