「プラウ」がゴールドジュエリーのカスタムオーダー開催　耳つぼジュエリー施術も

ジュエリーブランド「プラウ（PLOW）」がゴールドジュエリーのオーダーイベントをデ・プレ（DES PRÉS）丸の内で開催する。期間は5月27日から6月7日まで。

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プラウはデザイナーの武川絵による日本のジュエリーブランド。同氏は2000年に武蔵野美術大学造形学部を卒業後、パリで制作活動を開始。2005年にパリのジュエリー専門学校AFEDAPを主席で卒業した。同ブランドのジュエリーは、つけていることを忘れるほど肌になじみ、身につける人とともに幸福な歴史を重ねながらかけがえのない一点へと育っていくことを願い製作しているという。

イベントでは、ブランドの原点でもあるゴールドシリーズから、カスタムオーダーが可能。10Kまたは18Kのゴールドをベースに、リング、ピアス、イヤーカフ、ブレスレット、チョーカー、ネックレスからアイテムを選び、ストーンやパールを組み合わせて自分だけの特別なジュエリーを仕立てることができる。価格はリングが2万4200円〜、ピアスが3万6300円〜、イヤーカフが2万900円〜、ブレスレットが2万8600円〜、チョーカーが3万8500円〜、ネックレスが3万8500円〜で、カスタマイズ用のパーツは、ストーンが8800円〜、パールが9900円〜。オーダージュエリーの納品は9月中旬以降を予定している。そのほか、パールやストーンをあしらった既製のデザインジュエリーも販売する。

また期間中、税込5万5000円以上を購入またはオーダーした人を対象にノベルティとして5粒の耳つぼジュエリー施術を提供。6月5日および6日に、1日あたり最大9人の予約制で実施する。

■開催概要

会期：2026年5月27日（水）〜6月7日（日）

会場：デ・プレ 丸の内店

所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1階

問い合わせ：03-5220-4485

■限定特典｜耳つぼジュエリー施術サービス

施術日程：6月5日（金）13:00〜18:00／6月6日（土）13:00〜18:00

※17:30 最終受付、18:00までに施術終了となります。

※途中、1枠分の休憩を設けさせていただきます。

※予約枠が埋まり次第受付終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※予約に空きがある場合は、当日予約も承ります。

【注意事項】以下に該当するお客様は施術をお受けいただけません。

・重度の金属アレルギーをお持ちの方

・妊娠中の方

・15歳以下の方

※本施術は医療行為ではございません。