◇交流戦 西武2―1ヤクルト（2026年5月26日 神宮）

2年分の思いを込めて、もつれたゲームに決着をつけた。1―1の延長11回1死二塁で打席に向かう西武・渡部は来日17試合連続無失点のキハダに対峙（たいじ）して気後れはなかった。

「真っすぐに自信を持った投手。真っすぐに重きを置いて狙っていった」。カウント1―2からの4球目。外角高めの直球を迷わずに振り抜いた。打球は右翼フェンスにワンバウンドで当たる。二塁走者の代走・茶野を還した会心の決勝二塁打で交流戦の白星発進と首位堅守を呼んだ。

打順が3番から7番に下がって迎えた交流戦。打撃の調子を落としていたのが降格理由だった。「悔しいですね。でも、出してもらってる以上、打てば打順は上がると前向きな気持ちで臨んだ」。その思いが0―0の7回の先制打にもつながった。新人の守護神・岩城が休養でベンチを外れ、代役の甲斐野が9回2死から同点弾を浴びての延長戦。西口監督は「いいところで打ってくれました」と打順降格に燃えて打った2打点を称賛した。

プロ1年目の昨年は左足首の故障で出場できなかった交流戦。それも高校（広陵）、大学（大商大）時代に敗れた思い出の神宮球場で躍動した。アマ時代の悔しさを晴らして昨年の分まで躍動し、「優勝します！」と交流戦優勝宣言を神宮の夜空へ響かせた。（秋村 誠人）