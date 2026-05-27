巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。阿部監督は朝に山口寿一オーナー（69）と面会して辞任を申し入れ、受理された。シーズン途中の退任（選手兼任を除く）は球団創設92年で初の事態。会見では涙を浮かべて謝罪した。

現役監督のシーズン中の現行犯逮捕という衝撃のニュースから一夜明け、92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が決まった。

阿部監督は朝に山口オーナーと面会。辞任を申し入れ、受理された。その際、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪。山口オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました」と説明した。

球団によると、阿部監督は25日午後6時ごろ、都内の自宅で18歳と15歳の姉妹のけんかを仲裁しようとし、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にケガはなかった。

長女は直後、対話型の生成人工知能（AI）の「チャットGPT」に相談。「匿名で相談できる児童相談所というものがある」との回答に基づいて連絡したところ、長女の「どうしたらいいか」という意向を聞かれることなく、職員が警視庁渋谷署に通報。阿部監督が現行犯逮捕され、26日午前0時過ぎに釈放された。

辞任が決まった阿部監督は都内の球団事務所で午前11時50分ごろに会見。黒のスーツ姿で「家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます」と5秒間深々と頭を下げた。「娘も高校3年生という年頃ですので、どうか皆さま、温かく見守っていただければ幸いです」と父としてのお願いもした。

この日から交流戦に臨むチームへの思いを問われると「いや…」と25秒間にわたって沈黙。「こういう形で、去るってことは、本当にご迷惑をかけているなと、思います」と涙を浮かべて何度も声を詰まらせた。監督代行を務める橋上オフェンスチーフコーチとは連絡を取り合ったことを明かし、「もう、なんて言っていいか分からなかったので…ごめんなさい」と話すのが精いっぱいだった。

その後はソフトバンク戦を控える東京ドームに移動。選手やコーチらに謝罪した。専任監督では球団初のシーズン中の退任。異例の事態の中、残り96試合を戦うことになった。（青森 正宣）

◇阿部 慎之助（あべ・しんのすけ）1979年（昭54）3月20日生まれ、千葉県出身の47歳。安田学園から中大を経て00年ドラフト1位で巨人入り。12年に首位打者、打点王でMVPを獲得し、正力賞を受賞。ベストナイン9度、ゴールデングラブ賞4度受賞。通算2282試合出場で2132安打、打率・284、406本塁打、1285打点。00年シドニー五輪、08年北京五輪、09、13年WBC出場。19年限りで現役引退し、20年から2軍監督などを歴任。23年オフに1軍監督に就任し、1年目の24年に4年ぶりのリーグ優勝に導いた。

【過去の不祥事によるプロ野球監督の退任】

☆西鉄・中西太 69年10月に永易将之による八百長関与（黒い霧事件）が発覚。同年の成績不振に加え、チームの不祥事の責任を取る形で辞任を申し出、現役引退と退団が決定した。

☆ヤクルト・武上四郎 84年のシーズン開幕直後、週刊誌に女性問題が報じられ大騒動へ発展。チームは開幕から4勝10敗と大きく負け越し、「成績不振の責任を取るため」に4月26日に電撃辞任となった。

☆阪神・野村克也 01年12月5日、巨額脱税容疑で夫人が東京地検特捜部に逮捕。本人の関与はなかったが「親族の逮捕」という社会的スキャンダルにより、翌6日未明の緊急会見で辞任を発表した。（敬称略）