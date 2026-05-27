サッカー日本代表は26日、来月11日に開幕するW杯北中米大会に向けた千葉合宿2日目を行った。DF陣の主力に成長した渡辺剛（29＝フェイエノールト）は、今季オランダ1部リーグ最終戦を休養したこともあり、万全の状態をアピール。W杯に向けた欠場を認めてくれたクラブのロビン・ファンペルシー監督（42）へ、大会初戦となるオランダ戦での“恩返し”を誓った。

渡辺が恩師への思いも胸に初のW杯に臨む。練習中の軽快な動きからは、今季リーグ戦30試合出場で欧州チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した自信が満ちあふれていた。

「（W杯は）本当に夢舞台だった。移籍しなかったらこのチャンスはなかったと思う。ここ1年でつかんだという自信にもなった」

自ら口にした転機は昨夏のフェイエノールト移籍。そこで出会ったのが、オランダ代表の名FWだったファンペルシー監督だ。選手思いの指揮官で日本人への理解も深い。17日の今季最終戦はFW上田とともにW杯に向けた休養として欠場を認めてくれた。渡辺は「自分から言いに行った」と明かし「監督が“CL（出場権）も獲れたし、試合を重ねてきたから今季は終わりでいいよ。その分、W杯を頑張ってくれ”と後押ししてくれた」と言う。

オランダ人指揮官にとってW杯ではライバル関係にある中で粋な計らい。「普通は考えられないかもしれないけど、彼は本当に僕たちのことをリスペクトしてくれている」と感謝した。さらに指揮官からは、日本代表ユニホームをおねだりされたようで「直接渡しにいった。オランダ戦以外で着ると話してくれた」と笑う。

オランダ戦まであと19日。大舞台の足音が徐々に近づいてきた。「とんでもないプレッシャーだと思う。メンタリティーの準備はしないといけないし、それに耐えられる自信を持ってやってきた」。支えてくれた“オランダ人サポーター”のためにもプレーで感謝を示す。

▽W杯日本代表と所属リーグ国の対戦 今大会日本代表は1次リーグで対戦するオランダのクラブに5人（渡辺、板倉、冨安、小川、上田）が所属する。22年カタール大会では同組のドイツのクラブ所属選手が8人おり、うち7人がドイツ戦に出場。ともにドイツ1部所属の堂安と浅野の得点で逆転勝利した。同じく勝利したスペイン戦ではスペイン1部所属の久保が先発した。