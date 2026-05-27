◇交流戦 ヤクルト1―2西武（2026年5月26日 神宮）

打った、吠えた、泣いた。ヤクルト・モンテルは感情を抑え切れなかった。1点を追う9回2死から同点のプロ初本塁打。古巣からの一発に「最高の恩返しになったかな」と振り返った。

涙にはもう一つ訳がある。小さい頃から可愛がってくれた祖母が1月に他界。今月24日が祖母の誕生日だった。「おばあちゃん子だった。天国で見ていてくれていたのかなと思います」。感謝を伝えるアーチだった。

22年育成ドラフト2位で西武入団も昨オフに戦力外。育成で加入し、22日に支配下契約を勝ち取った。キャンプでは池山監督から「大きく構えてしっかり振るように」と「ブンブン指令」を出されていた。「次はチームが勝てる一打をしっかり打ちたい」と空砲を悔しがったが、大きな一歩を踏み出した。（小野寺 大）

◇モンテル 本名・日隈（ひぐま）モンテル。2000年（平12）3月18日生まれ、沖縄県出身の26歳。沖縄・北谷町で育ち、金光大阪―OBC高島―琉球ブルーオーシャンズ―四国・徳島を経て22年育成ドラフト2位で西武入り。昨年5月に支配下昇格もオフに戦力外になってヤクルトに加入。プロ入り前はモデルも経験。1メートル87、88キロ。右投げ右打ち。