昨夜飛び込んできた衝撃の第一報から一夜明けて、経緯が明らかになってきた。今の時代、親子であっても暴力は許されない。そりゃあ残念だけど、慎之助の辞任はやむを得ない。筋道から言って、橋上コーチの監督代行も妥当だと思う。

球団では過去に例がない形でのシーズン中の監督退任。この現実から逃げることはできない。気持ちを切り替え、まだ100試合近く残っている今シーズンをどう過ごすか。私は来季に向かって新しいジャイアンツをつくっていく時間に充ててもらいたいと思っている。

現在、セ・リーグ3位。勝敗は二の次でいいと言える位置じゃない。思わぬ逆境を迎えてチームが結束し、とんでもない勢いがつくことがある。でも、それを期待するのはおこがましい。目先の勝ち負けにこだわるより、まだ白紙という来季の人事をにらみながら、きちっとした形をつくり直す。そんな時間にしてほしいんだ。

個々の選手は前監督から託された期待が分かっているはずだ。与えられた課題を克服してさ。新しいジャイアンツの戦力になるべく努力を惜しまず続けてほしい。

チームのかじ取りは橋上監督代行にお願いするとして、気になっているのは慎之助の2人の娘さんだ。まさか姉妹のけんかがお父さんの辞任につながるなんて思いも寄らなかったはず。引きずらないでほしい。もう仲直りしたと聞いて少し安心だけど、家族の和は人生で一番大事だから。

私は反抗期の娘の尻を「ごめんなさい」と謝るまで叩き続けたことがある。今では許されないことかもしれないけど、私なりの教育だった。妻に先立たれて14年、今はその娘家族と一緒に暮らしている。あの時があってよかった。阿部慎之助家も絶対やり直せると思っている。（巨人OB会長、スポニチ本紙評論家）