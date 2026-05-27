会見では巨人の阿部監督の代理人を務める名古屋聡介弁護士が、長女の手紙を代読した。「父にはこのような声明はいらないと言われましたが、事実に対する異なる点が、SNSでの臆測や報道でなされており」と自身の意思で書いたと説明。「父とのこのような大がかりなけんかは初めて」「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」「父はいつも陽気で、私とはだじゃれを言い合い、笑い合う仲」などと明かした。

【長女の手紙全文】報道関係者の皆さま、今回の件につきましては家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。これは私の意思で書いております。父には、このような声明はいらないと言われましたが、事実に対する異なる点が、SNSでの臆測や報道でなされておりますので、この点についてお伝えさせていただければと思っております。

まず、暴力に関しましては、殴る蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせていただければと思っております。

父とのこのような大がかりなけんかは初めてのことであり、チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよというような形の説明書きがなされ、お電話をさせていただきました。「どのようにすればいいか分からない」と相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、「どうしたらいいか」という私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました。

警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。皆さまをお騒がせしてしまい、このような大ごとになってしまったことについては深く反省をしております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気でいつも私とはだじゃれを言い合い、笑い合う仲で、一緒に食事をするなど、通常の家族として交流しています。私のことを心配してくださる方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、この点につきましては大丈夫ですので、ご心配のほどありがとうございます。このような大ごとに発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っています。

いまさらとはなりますが、ケガに関する心配などにつきましては私の体が丈夫だったこともあり、心配はご無用ですのでご安心ください。多方面にわたり、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。

なお、父とは既に仲直りをしていますゆえ、ご安心ください。最後になりますが、この先家族や父や私のことでSNS等で叩くといった誹謗（ひぼう）中傷やさらし行為などはなかなか、このご時世収まらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております。