インスタグラムで発表

バレーボール男子の下川諒（サントリーサンバーズ大阪）が26日、自身のインスタグラムを更新。「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と結婚を発表した。24日には宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）も結婚を発表しており、バレー界に相次ぐ朗報にファンから祝福が殺到している。

2025年に続き、今年も日本代表に名を連ねる26歳のセッターは指輪の写真を投稿し、「私事ではありますが、この度かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と結婚したことを発表した。

さらに周囲への感謝の他、「まだまだ未熟ではございますが夫婦として支え合いながら、競技にもより一層真摯に向き合ってまいります。 今後とも応援よろしくお願いいたします」とつづった。

24日には日本代表の剛腕サウスポー・宮浦健人もインスタグラムで結婚を発表していた。バレー界に相次ぐ朗報。下川のインスタグラムには、ファンから「末永くお幸せに」「良い方と巡り会えてほんとに良かった！」「えーーー おめでとうございます」「先日の宮浦くんに続き、バレー界でおめでたい話しが続いてて嬉しいです」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）