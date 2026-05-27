Samsungは2027年のフラッグシップ機「Galaxy S27」シリーズに「Pro」モデルを新たに追加し、S27、S27+、S27 Pro、S27 Ultraの4モデル体制に移行すると噂されています。さらに、Galaxy S27 Proの画面サイズなどが判明したという続報が伝えられています。

韓国メディア・ETNewsによると、Galaxy S27 Proは6.47インチの有機ELディスプレイを搭載するとのこと。これにより、Galaxy S27よりはわずかに大きく、Galaxy S27+およびGalaxy S27 Ultraよりは小さいサイズになるとされています。

また、Galaxy S27 Proは次世代のSnapdragonプロセッサや、Galaxy S26 Ultraで大きな反響を呼んだ「プライバシーディスプレイ」をはじめ、多くの機能や仕様をUltraモデルと共有するとされています。

その一方、Ultraモデルで使える「Sペン」には対応しないとのこと。ターゲットは「Sペンは不要だが、Ultra級のスペックを小さめのサイズでほしい」というユーザー層とされており、事実上の「コンパクト版Ultra」のような位置づけです。こうした仕様は、以前の報道とも一致しています。

さらに、信頼性の高いリーカーのIce Universe氏は、Galaxy S27 ProにはUltraと同じ「アップグレードされたメインおよび超広角センサーが搭載される可能性がある」と述べています。つまり、ここ数年のUltraモデルと同様に、2億画素のメインカメラが採用されることを示唆しているようです。

According to Ice Universe, the Galaxy S27 Pro could come with the same upgraded main and ultra-wide sensors as the Ultra, while the difference may be the telephoto: a New 3.5x 50MP ALoP lens for the Pro.



Meanwhile, the S27 Ultra telephoto setup remains a mystery 👀



But if the… https://t.co/LnbYRonMTO pic.twitter.com/ky3e7PguQB — W (@Wvisioncreation) May 21, 2026

毎年のGalaxy S Ultraモデルには最高の技術が詰め込まれているものの、サイズが大きすぎると感じる人も少なくありませんでした。6.47インチの画面であれば、iPhone 17 Proとも近い大きさになり、ユーザーの裾野がさらに広がるかもしれません。

Source: The Elec

via: Sammobile

Image: JCM - stock.adobe.com

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