◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎７２―６４琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利し、リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目の異例のスピードで初の日本一に輝いた。

今季限りで現役引退の狩俣昌也は、決勝では出場機会がなかったが、ベンチからチームメートを鼓舞し続けた。表彰式ではチームを代表して優勝をトロフィーを受け取り、高々と掲げて有終の美を飾った。「いい人たちに恵まれて感謝の思い。自信を持ってプレーしていて頼もしかった」と仲間たちへの感謝を語った。

チームの大黒柱・馬場雄大はコート内のインタビューで「狩俣さんが引退を発表してから毎日、彼のためにやってきた。ここで優勝を分かち合えて感無量」と話した。ほかの選手たちも「昌也さんのために」を合言葉としてＣＳを勝ち上がってきた。「そこも感謝の思い。一人ひとりが『最後、優勝しましょう』と言ってくれた。その思いはうれしかったし、５年間やってきたことは間違いではなかったのかな」とクラブ発足時からの歩みを振り返った。

２０年に創立され、２１年にＢ３に参入。初年度メンバーとしてチームの発展に貢献してきた。発足当時にＧＭ兼ヘッドコーチだった伊藤拓摩氏は「必死で口説き落とした」と明かし、入団に至るまでには何度も断られたと明かした。

日本一を目指し、チームが始動してから５年と短い時間で、頂点まで上り詰めた。「（優勝を）強く思ってはいたけど、こういう想像はできなかった。厳しいだろなと思いながらも、可能性もあってそこを目指してきた。それがかなうのは特別だった」と感慨に浸った。

一つ大きな目標を達成し、来季からはＢプレミアが始まる。「ヴェルカには、自分たちの正しいことを正しくやるカルチャーがある。その積み重ねが優勝だと思う。優勝できたことでそれが強くなる。もっとヴェルカらしくなっていくと思うし、より勢いが加速して、日本を代表するチームになっていける。ここから文化を作って、成長していくチームになるのが楽しみ」とチームの更なる活躍に期待を寄せた。