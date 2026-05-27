◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

申し訳なさだけが残った。交流戦の初陣で先発・則本が移籍後最短４回、同ワースト７失点ＫＯ。６度目の挑戦でも初勝利はつかめず「ボールをコントロールすることができなかった。精度の悪さが一番。修正しきれなかった」と計１０１球を振り返った。

一発攻勢の前に沈んだ。０―０の３回。「完全に投げミス」と１番・正木の先制ソロに栗原、山本恵まで一挙３発を献上。悪夢の５失点で強力打線の前に屈した。１イニング３被弾は楽天時代の２１年５月２６日・巨人戦（東京Ｄ）以来２度目。「相手にいいようにやられた」と失投を逃してもらえなかった。

続投した４回は２死一、三塁から近藤に２点適時二塁打。宝刀のチェンジアップまで打ち砕かれた。７回０封と好投した前回登板から中１２日の出番で屈辱の早期降板。５四死球と乱れた。阿部前監督の電撃辞任直後の一戦でチームも５連敗。「どういう状況であれ先発として仕事ができなかった。チームを勝たせられなかった」。６連戦の頭で役目を果たせず３敗目を喫した。