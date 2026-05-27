日本代表は２６日、北中米Ｗ杯前最後の親善試合となるアイスランド戦（３１日・国立）に向け、千葉県内で合宿２日目の練習を行った。ＤＦ渡辺剛（２９）は５バックの“全員センターバック起用”など、戦い方の幅を広げる考え方の重要性を説いた。

Ｗ杯初選出の渡辺が鋭い視線で、一つの可能性を見据えた。本大会を想定し、センターバック（ＣＢ）が最後尾に５枚並ぶ状況など、あらゆる準備をして臨む重要性を熱く説いた。

２６人のメンバーのうちＤＦ登録は９人だが、ＣＢタイプが７人と多く選出されたことに「いろんなポジションをできる選手がいる。試合展開によっては、守りを固めて５バックが全部ＤＦライン（ＣＢの選手）になる可能性もある」と言及した。その上で「全ての状況を想定して準備するのは（森保）監督だけではなく、僕たちもすべき。（選手間で）細かく話す時間はあるので、この期間でコミュニケーションを取り、やっていきたい」と、開催国入りまで約１週間ある合宿期間に連係を深めるとした。

３月３１日の親善試合・イングランド戦（１〇０）では渡辺（１８４センチ）、谷口（１８５センチ）、伊藤（１８８センチ）の３バックが先発して完封。終盤はパワープレーで押し込まれたが、何とかしのいだ。Ｗ杯１次リーグでオランダ、スウェーデンも武器の高さを生かすため前線へ放り込んでくる可能性も高く、右ＷＢ冨安（１８７センチ）、左ＷＢ鈴木淳（１８０センチ）といった選択肢も考えられる。ＣＢ陣では板倉（１８８センチ）、瀬古（１８６センチ）も控える。世界を相手に高さでも引けを取らない“日本山脈”ならぬ、屈強な５バックがゴール前に立ちはだかる。

始動２日目のこの日は、ミニゲームなどで約２時間汗を流し、調整した。今季加入したフェイエノールトで主力として３０試合に出場した渡辺。「しっかりと試合に出続けたことで、Ｗ杯にもつながっている」。同じＣＢの吉田麻也（３７）からも「Ｗ杯にどう準備すればいいか、細かく聞きたい」と貪欲に吸収する覚悟だ。「（Ｗ杯は）夢の舞台。あとはしっかり準備したい」と、成長を続ける２９歳は万全の対策を積んで本大会へ向かう。（岩原 正幸）