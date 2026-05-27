Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２６日、千葉市内で練習を行い、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝ら、合宿初日と同じ１３選手がシュート練習やミニゲームなどで汗を流した。自身初のＷ杯に臨むＤＦ渡辺剛（２９）＝フェイエノールト＝は、１次リーグ初戦にオランダ戦（１４日）を控える中、所属クラブの元オランダ代表ＦＷロビン・ファンペルシー監督（４２）から受けた特別待遇に言及。“恩返し”となるオランダ撃破を見据えた。

２９歳で初めてつかんだＷ杯への切符。合宿２日目を終えた渡辺は充実した表情を見せた。「本当に夢の舞台だった。ちょっと時間はかかったが、やっと実感が湧いてきた。あとはしっかり準備する感じ」。声色にも高揚感がにじんでいた。

所属クラブでは、順位が確定したリーグ最終戦を前に「Ｗ杯を中心に考えたい」と欠場をファンペルシー監督へ直談判した。指揮官はオランダ代表で歴代２位の５０得点を誇り、Ｗ杯３大会に出場したレジェンド。承諾すれば敵国に“塩を送る”ことになるが「監督が理解して『今シーズン終わりでいいよ』と後押ししてくれた」と、粋な計らいを受けた。

移籍１年目の今季はリーグ戦３０試合に出場し、上田とともに欧州チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。その働きぶりもあり、異例の特別休暇を与えられた形だ。さらに、指揮官からは日本代表のユニホームを催促されたという。「早くくれって。直接渡したが、本当に応援してくれている感じがする。オランダ代表以外の試合で着ると言っていた」とサポーターの１人だ。

そんな指揮官には悪い気もするが、オランダ打破が、同地で培った成長の証明となる。渡辺は「セットプレーがすごく大事になってくる」とし、１９５センチの長身ＤＦファンダイク（リバプール）を警戒。最高の“恩返し”へ、オランダで成長したＤＦが立ち向かう。

◆合宿参加メンバー ＧＫ早川、大迫、ＤＦ長友、吉田、渡辺、瀬古、菅原、ＭＦ堂安、中村、佐野、鈴木唯、ＦＷ小川、上田の１３人。今後、鎌田を除くＷ杯メンバー残り１３人は順次合流予定。２７日に欧州カンファレンスリーグ決勝戦を控える鎌田は６月２日のメキシコ入り直前に合流する。