◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

悠々と二塁ベースに到達した大城が、自軍ベンチに向かって両手を掲げた。１―８の８回無死一塁。外角低めの１４６キロ直球をすくい上げた打球はグングン伸び、中堅フェンスを直撃した。交流戦初戦で「対戦数が少ない投手ですので、積極的に行こうと思いました」と今季３度目の猛打賞。規定打席には届いていないものの、打率は３割５分９厘まで上昇した。

劣勢の中で気を吐いた。０―０の２回無死で外角１３３キロフォークを流し打ち、左翼線への二塁打で出場６試合連続安打。６点を追う６回無死一塁も低めに沈む変化球を中前にはじき返した。

「打てる捕手」復活の一因は大胆なスタイルチェンジにある。自己最少の出場５６試合で打率１割８分７厘、３本塁打と不完全燃焼の昨季を踏まえ「しっくりくるものを探そうと、色々試しました」とオフの自主トレから新打法に挑戦。打席の立ち位置は昨年に比べて約半足分ベースよりに変更し、肩付近だったグリップの位置も胸の前に下げた。より外角球に対応しやすい新フォームが完成した。この日の３安打は全てアウトコースを捉えたものだ。

阿部前監督の辞任を受け、チームは試合前に首脳陣を交えた緊急ミーティングを実施。温厚な性格で投手、野手を問わず厚い信頼を寄せられる前選手会長は「橋上さんや岸田キャプテンが言ったとおりに一日一日、目の前の試合を戦っていきたい」と前を向いた。（内田 拓希）