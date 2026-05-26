人生100年時代といわれ、定年後も働き続ける選択をするシニアはもはや珍しくありません。令和6年度 高齢社会対策総合調査 （高齢者の経済生活に関する調査）の結果をみると、60〜64歳の男性の約76％が現在もなんらかの収入を伴う仕事をしており、そのうちの2割以上（22.5%）が自営業・個人事業主として働いています。なかには、退職金を元手にして「シニア起業」による収入確保を目指す人もいます。一方で、50代のころの働きぶりについて「会社や同僚から高く評価されていた」（36.2％）、「経験を積んだ仕事で力を発揮していた」（35.5％）と、現役時代の実績に強い自負を持つ人ほど、その自信を胸に新たな挑戦へと踏み出しがちです。「現役時代のプライド」こそが、ときに取り返しのつかない悲劇を招く落とし穴となることも……。事例をご紹介します。

順風満帆から一転、60歳で突きつけられた「実質的な左遷」

「俺を誰だと思っているんだ。あいつら全員、後悔させてやる」

都市部の中堅機械メーカーで取締役まで上り詰めたコウサクさん（仮名）は、長年尽くした会社から非情な宣告を受け、怒りに震えていました。

60歳での役員改選、コウサクさんに突きつけられたのは、業績不振の責任を押し付けられる形での「子会社への出向」人事。実質的な左遷です。プライドはズタズタに引き裂かれました。

コウサクさんは現役時代、いわゆる「仕事人間」でした。数々のプロジェクトを成功させ、社内政治を勝ち抜き、ようやく掴んだ取締役の椅子。妻とも老後は安泰だと話していたのです。しかし提示されたのは、取締役解任と、子会社の工場管理部門への異動。給与は3分の1程度に激減する条件でした。

さらに残酷だったのは、「退職金」の減額です。左遷がなければ4,500万円程度の予定でした。ですが、実際コウサクさんが手にしたのは、2,400万円。役員退職慰労金が大幅に削られ、2,100万円もの大幅減額となったのです。

会社からは「65歳まで子会社の嘱託として働く道を用意している。波風を立てずに受け入れてくれ」と頭を下げられました。しかしコウサクさんのプライドが、かつての部下たちに憐れみの目で見られながら会社にぶら下がることを拒絶しました。

「コケにしやがって！ なんで俺だけがこんな目に！」

コウサクさんは辞表を叩きつけ、退職金2,400万円を手にして40年近く勤めた会社を退職しました。

「古巣を見返す」という呪縛と、妻の悲痛な懇願

「あなた、もう見栄を張るのはやめて。こんなに頑張ってきたんだし、もういいじゃない。これからは2人で静かに暮らしましょうよ」

妻はコウサクさんを止めました。しかし、悔しさのあまり周りがみえなくなっていたコウサクさんの耳には届きません。

「俺はまだ終わっていない。絶対あいつらを見返してやる」

コウサクさんはその後、現役時代の知識と人脈を活かした「経営コンサルタント事務所」を設立しました。そして、「シニア向け高級輸入雑貨のフランチャイズ店舗」の経営を始めます。

退職金2,400万円のうち、1,500万円を店舗の加盟金や都内一等地のテナント初期費用、事務所の設立資金として投入。妻の反対を押し切り、「1年でもとを取ってみせる」と豪語して、第二の人生をスタートさせたのです。

「肩書」を失った男の現実

現実はコウサクさんの甘い見通しを無慈悲に打ち砕きました。

起業してすぐに思い知らされたのは、「かつての人脈は、自分ではなく『会社』に頭を下げていたに過ぎない」という残酷な事実でした。現役時代、あれほど揉み手で寄ってきた取引先の担当者や後輩たちは、コウサクさんが「個人」になった瞬間、メール一本、電話一本すらまともに返さなくなりました。コンサルタントとしての契約は、月に0件か、1件。さらに、現在の経済環境が追い打ちをかけます。インフレに伴う物価高騰と、進み続ける円安により、FC店舗の運営コストは当初の計画の1.5倍に膨れ上がりました。一方で、高級雑貨を買い求める余裕のあるシニア層は思うように集まりません。毎月、家賃だけで数十万円の赤字が垂れ流しに。

運転資金として、残っていた900万円の退職金も、わずか1年半ですべて溶けてしまいました。

妻の実家で隠居生活

起業から2年。資金が底を突き、それ以上の借金を重ねる勇気もなかったコウサクさんは、ひっそりと店舗をたたみました。

2,400万円あった退職金はほぼ使い果たし、残ったのは数万円の端数がついた通帳だけ。古巣を見返すどころか、自分たちの老後の蓄えを失ってしまったのです。現在、コウサクさんは自宅マンションを売り払い、妻とともに昨年相続が発生した妻の実家に身を寄せています。自宅マンションの売却益を老後資金に、身を潜めるように日々を過ごしています。

居間でため息をつく妻は、コウサクさんと目を合わせようともしません。

定年退職や役員交代の際、会社への「怒り」や「復讐心」を原動力にして第二の人生を踏み出すことは、危険なギャンブルといえるでしょう。コウサクさんが見失っていたのは、自分の実力だと信じていたものの大部分が、実は「会社の看板」という下駄を履かされていたからだという事実です。

コスト高が直撃する市場でのシニア起業は、現役時代のプライドを引きずったまま成功できるほど甘くはありません。組織にしがみつくことを「格好悪い」と切り捨てた代償は、長年連れ添った妻との信頼関係の崩壊と、心許ない資産の老後という、あまりにも重すぎる敗戦となって跳ね返ってきました。