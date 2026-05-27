PEACH JOHN×Barbie™が可愛すぎる♡ときめくルームウェアコレクションが登場

おうち時間まで可愛く、ときめく気分で過ごしたい。そんな願いを叶えてくれる特別なコラボが登場します♡PEACH JOHNから、世界中で愛されるBarbie™とのコレクションが2026年5月27日（水）より発売。Barbie™のハッピーでポジティブな世界観に、PEACH JOHNらしいフェミニンなムードを重ねたルームウェア＆ファッション雑貨は、眺めるだけでも心が弾むラインアップ。この夏のおうち時間がもっと楽しくなりそうです♪

Barbie™の世界観をおうち時間に♡

2024年にデビュー65周年を迎えたBarbie™。時代を超えて多くの人に愛されてきた存在が、PEACH JOHNとコラボレーションしました。

今回のコレクションは、ピンクや小花柄、刺しゅうなど、女の子らしいディテールがたっぷり。見た目の可愛さはもちろん、やわらかな着心地やリラックス感にもこだわられているのが魅力です。

「Barbie ポインテールワンピース（カップ付き）」は5,800円。サイズはワンサイズ、カラーはフラワー（全1色）。

やわらかな針抜き生地に小花柄を組み合わせたワンピースタイプで、後ろネックの“Barbie”刺しゅうがアクセント。カップ付きなので1枚で着られる手軽さも嬉しいポイントです♡

「Barbie ポインテール3点セット」は7,600円。サイズはワンサイズ、カラーはピンク（全1色）。カーディガン、キャミソール、ボトムがセットになった贅沢なアイテムです。

ハート型のロゴボタンや左胸の刺しゅうが可愛らしく、セットでも単品でも着回しが楽しめます。

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毎日使いたくなる可愛さに注目

カジュアル派にもおすすめなのが「Barbie Tシャツパジャマ」。価格は6,600円、サイズはワンサイズ、カラーはピンク（全1色）。

Barbie™の後ろ姿をプリントしたキャッチーなデザインで、リラックス感のあるTシャツと華やかなパンツの組み合わせが絶妙。パンツのポケット刺しゅうまで抜かりなく可愛い仕上がりです。

さらに「Barbie ヘアバンド」は1,980円。サイズはワンサイズ、カラーはフラワー（全1色）。大きなリボンと“Barbie”刺しゅうが目を引き、ルームウェアと合わせれば統一感もアップ。

朝の身支度やスキンケアタイムも、ちょっと特別な気分にしてくれます。

販売は2026年5月27日（水）より、PEACH JOHN公式通販サイト、全国のPEACH JOHN店舗、SALON by PEACH JOHN銀座店、PJ BASIC by PEACH JOHN梅田店にてスタート。

※アウトレットりんくう店・佐野店・長島店を除く。

この夏はBarbie™気分で楽しんで

おうちで過ごす時間も、自分らしく心地よく楽しみたい。そんな気分に寄り添ってくれるPEACH JOHN×Barbie™のコレクション♡

フェミニンなデザインと着心地のよさ、そしてBarbie™らしい明るい世界観が毎日に小さなときめきを届けてくれます。

お気に入りの一着や小物を取り入れて、夏のリラックスタイムをもっとハッピーに楽しんでみてくださいね♪