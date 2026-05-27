「急に具合が悪くなる」（監督濱口竜介、6月19日公開）で第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した岡本多緒（41）とビルジニー・エフィラ（49）が26日、東京・内幸町の日本記者クラブで凱旋会見を行った。

感激の涙を流した歓喜の瞬間から3日。岡本はこの日は終始笑顔だったが、トロフィーを目の前にしても「ずっと現実味が湧かない。多分、一生湧くことはないんじゃないかと感じている」と受け止めきれていない様子だ。日本人として初の偉業にも、「授賞式の後に聞かされるまで知らなくて、受賞の意味やプレッシャーは正直あまり感じていない」と淡々。それでも、「周りの皆さんがうれしい、誇らしいと言ってくれていることに感激しています。たくさんの方に見てもらえるきっかけになればうれしい」と話した。

がんを患った哲学者の宮野真生子さんと文化人類学者の磯野真穂さんによる同名往復書簡集に着想を得て、がんと闘う舞台演出家の真理と介護施設長のマリー＝ルーが共鳴し心を通わせていく「急に具合が悪くなる」。岡本はかねて濱口監督の脚本の大ファンだと明かし、「筆力、文才がいろいろな監督と比べてもずばぬけている。『急に具合が悪くなる』も、何度読んでも楽しいし面白い」と強調した。その憧れの監督の作品に参加しての戴冠。「常に役者を見てくださっていることを体で感じられた。恥ずかしいけれど声も凄く聞いているので、いい意味で緊張が抜けない現場でした」と照れながら撮影を振り返った。

一方でフランスを拠点に活動するエフィラは「賞を皆と一緒に喜べるのは本当に幸せ、ラッキー。（授賞式で）竜介が一緒にステージに上がらないのは、少し変な感じがした。監督の仕事の成果なのにね」といたずらっぽい笑み。同席した濱口監督も改めて2人を祝福し、「2人の人間性が素晴らしいし、共に支え合い感情を引き出し合う演技をしてくれた。撮影現場でも編集でも感動していたし、何なら泣いていた」と称えた。 （鈴木 元）