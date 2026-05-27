【経済指標】

住宅価格指数（3月）22:00

結果 0.1%

予想 0.1% 前回 -0.1%（0.0%から修正）（前月比)



住宅価格指数（第1四半期）

結果 0.5%

予想 N/A 前回 0.8%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00

結果 0.83%

予想 1.00% 前回 0.92%（0.90%から修正）（前年比)



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00

結果 93.1

予想 92.0 前回 93.8（92.8から修正）



【発言・ニュース】

＊米２年債入札結果

最高落札利回り 4.071％（WI：4.071％）

応札倍率 2.64倍（前回：2.65倍）



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・ホルムズ海峡が開通すればエネルギー価格は下落。

・ホルムズ海峡が開通すれば原油価格の下落が実感されるだろう。

・生産性が極めて高いため、株式市場は好調。

・消費者は原油価格の下落をすぐに実感するはず。

・ミシガン大学の調査は民主党による「政治的な調査」だ。

・消費者信頼感についてはコンファレンス・ボードの調査が適切。



＊イスラエル、レバノン東部に避難勧告

イスラエル軍は２６日、レバノン東部ベッカー高原の２つの町に緊急避難勧告を出した。レバノンの親イラン組織ヒズボラが停戦合意に違反したとして、ヒズボラに対する作戦を実施する計画を示した。

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