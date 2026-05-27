「ファーム交流戦、阪神０−２西武」（２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

あっという間に九つのアウトを積み重ねた。「左大腿（だいたい）部の筋損傷」で２軍調整中の阪神・伊藤将司投手が実戦復帰後初先発。走者を一人も許さない完全投球で３回を無失点に抑えた。

それはまさに技巧派の教科書のような投球だった。カットボール、ツーシームを低めに集めてゴロを量産。初回には仲三に対して真っ向勝負で空振り三振を奪うなど、最速１４３キロの直球も光った。わずか２５球で３回を投げ切る快投に、平田２軍監督も「コントロールとキレが抜群。申し分ないよ」と手放しで絶賛した。

２２日のファーム・オリックス戦（ＳＧＬ）で約２カ月ぶりに実戦復帰し、１回を無失点。「しっかり１イニングを投げられたのは良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべていた。それから中３日で迎えた実戦復帰２試合目。左腕は３イニングを完璧に抑え切って、またひとつ１軍への階段を上がった。

次回はイニング数をさらに伸ばして、ファームで先発登板する見込み。１軍のまっさらなマウンドに向けて、結果を積み重ねる。