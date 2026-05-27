「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）

勝敗を分けた理由について、阪神・藤川球児監督は「四球」と断じた。超満員のスタンドを味方に、６連勝を狙った交流戦初戦。無四球完封の日本ハム・伊藤に対し工藤、桐敷が与えた２四球は失点となった。「攻めて、攻めていい投球をされた」。相手エースの投球を称え、若い２人に疑問を呈した。

「当然、出している方に責任はありますけど、やらなければいけないことが彼らにもあるでしょうね」。１点差で迎えた七回だ。２番手で登板した工藤が先頭・万波に投手強襲の内野安打を浴びた。続く８番・細川にはボールが先行。フルカウントまで粘ったが、四球で一、二塁とした。焦点にしたのは打順だった。

「投手・伊藤が打席に入るのが見えているところで、投手強襲の次に四球。どちらかでもアウトを取っておけば、２死二塁の状況ですけど、そうじゃないというのがね」

六回までの投球内容を考えれば、相手ベンチに代打の選択肢はない。そういった心の余裕さえあれば７、８番の下位打線に違った攻め方ができたか。結果的にも伊藤はスリーバント失敗。走者は進まず一、二塁で桐敷にスイッチし、火消し役を託した。だが、ここでも四球が焦点になった。

左腕は水野を１−２と追い込みながら、３球連続ボールで走者を進めた。「桐敷も四球ですけど、そこで勝負をしてもらわないとね」。１死満塁とピンチを広げ、代打・カストロに２点適時打を浴びる。さらに２死二、三塁。レイエスを申告敬遠で歩かせ満塁策を取ったが、続く奈良間との対戦で暴投が絡み３失点だ。

交流戦の零敗スタートは１８年以来８年ぶりとなった。それでも４点を追う九回には森下、佐藤輝、大山と中軸の３連打で無死満塁の好機を演出。反撃は及ばなかったが「明日につなげてね。伊藤投手が素晴らしかった。３試合しかないですから。明日は加藤投手としっかり対戦をしていくところですね」とリベンジを誓う。見えた課題を糧に、収穫を力に変えて戦う。