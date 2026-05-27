◇交流戦 広島1―3ロッテ（2026年5月26日 マツダ）

「日本生命セ・パ交流戦」が26日に開幕し、広島はロッテ戦（マツダ）で逆転負けを喫した。同点に追いつかれた8回にミスが連発。一塁手のエレフリス・モンテロ内野手（27）の失策からピンチが拡大した。1軍では本拠地初出場となった名原典彦外野手（25）の拙守も重なって、交流戦の3年連続開幕勝利を逃した。打線も5回以降は無安打と沈黙し、連勝も2で止まった。

マツダスタジアムは、悲鳴とため息が交錯した。勝ちパターンの救援陣を投入するも8回に暗転。同点に追いつかれ、なおも2死二、三塁の場面だった。代打・ソトの右翼前方の飛球を右翼手・名原が捕り損ね、2点二塁打で勝負が決した。新井監督は言う。

「高く上がった打球なので、外野手が行かないといけないところだけど、みんな（打球を）追っていたから名原も（味方野手が）視界に入っていたと思う。エアポケットのような形になった」

21日に支配下登録された名原は右翼で先発した。1軍では本拠地初出場。痛恨のプレー後、赤松外野守備走塁コーチと確認作業を行う背番号92の目には、涙が浮かんでいた。

「（今までで）一番悔しい。投手にも迷惑をかけてしまった。僕は足と守備が売りですけど、ああいうプレーをしてしまうと、今日みたいに負けてしまう。やっぱり捕らないといけなかった」

判断と連係のミスが重なった。この飛球は、二塁手・菊池、一塁手・モンテロも追っており、名原は、菊池の守備位置を確認していたことで、判断が遅れたという。落下地点に向かうことに必死だったこともあり、「声を出せなかった」と猛省した。

連続マルチ安打は3戦連続で止まるも、22日のデビュー以降は攻守で存在感を見せていた。24日の中日戦ではフェンスにぶつかりながらも好捕。一転してこの夜は悪夢に襲われた。ただ、指揮官が指摘したのは名原が絡んだ以前のプレーだった。

「しっかり取れるアウトを取っておかないと、流れが向こうにいってしまう」

ピンチが拡大した悪送球が痛かった。1―1で迎えた8回1死一塁で佐藤が放った平凡なゴロ打球を捕球したモンテロが二塁へ悪送球。勝負の流れが傾く失策だった。さらに2死一、二塁ではハーンも暴投。ミスが連発した一方で打線も5回以降は無安打に終わった。攻守で精彩を欠いたチームの連勝は2でストップ。仕切り直しとなるきょう27日の一戦で悪い流れは払拭する。（長谷川 凡記）