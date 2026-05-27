かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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5月27日（水）は、ザ・ぼんち、銀シャリ、西田幸治が来店。芸歴55年、50歳で再結成後、奇跡の復活を果たした漫才界のレジェンドが、波乱万丈の漫才人生を語り尽くす。

今夜のゲストは、芸歴55年、今年45年ぶりに２度目の「上方漫才大賞」大賞を受賞した漫才界のレジェンド、ザ・ぼんち。「絶対に余談を語りたくなる！漫才スター ザ・ぼんち相関図」では、彼らが1980年代、空前の漫才ブームに乗り人気が爆発していくまでの秘話や、華やかな交遊関係が語られる。

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漫才ブーム絶頂期のギャラについて聞かれると、おさむは当時の戦友だったビートたけし、島田洋七とのエピソードを披露。超多忙で「ギャラでは絶対負けてへん」と思っていたおさむは、たけし、洋七と並んでおしっこしている時にギャラを尋ねたが、彼らが答えたギャラと自分のギャラとの差にショックを受け、「おしっこを飛ばしてもうた」という……。

たけしや洋七とは「きっちり一桁違った」というザ・ぼんち。まさとが自分たちに入ってこなかったギャラが“あること”に使われたと語ると、後輩芸人一同が頭を下げる。その使い道とは一体…！？

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そんなザ・ぼんちは、漫才ブームの頃、漫才師初の武道館ライブという偉業を達成。「恋のぼんちシート」は、80万枚を売り上げる大ヒットとなり、週刊誌には「印税がスゴイ」と書かれた。だが実は吉本やザ・ぼんちには印税が全く入って来なかったという。その理由はレコード発売の際に、レコード会社から勧められた30万円の原盤権の購入を吉本が断ったためだった。おさむが「30万をケチったために３億４億損してる」と明かすと、かまいたちら一同が驚愕する…。

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袋とじVTRでは、ザ・ぼんちの劇場出番ルーティーンを探るため、彼らの１日に密着。台本やスケジュールの管理をiPadでするまさと、大好きなジャズを聴きながら楽屋でストレッチするおさむなど、意外な素顔が次々と明らかになる。 かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。27日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。