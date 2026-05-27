◇交流戦 中日1―0楽天（2026年5月26日 バンテリンD）

快投再現だ。中日・マラーが来日最長8回無失点で今季初勝利を挙げ、チームを2年連続で交流戦での「独り勝ち」に導いた。

「最高の勝利だね。いい一日だったよ」

危機を背負って、ギアを上げた。7回1死一、二塁、太田をナックルカーブで遊ゴロ併殺に仕留め、2回に細川が放った決勝ソロで得た虎の子の1点を死守した。「独り勝ち」は昨年6月10日楽天戦以来で、実はこの時もマラーが6回1/3を1失点で勝利投手だった。

「7回」には因縁がある。前回登板の20日阪神戦。6回まで無失点ながら、7回につかまって6回2/3を4失点。チームは最大7点差をひっくり返され、サヨナラ敗戦を招いた。

「野球はそういう展開も起こりえるものだから」と受け入れ、休日を利用して京都観光でリフレッシュ。「清水寺に行ったよ。夜の京都を歩いて、いい気分転換になったね」。悪夢払しょくへ、思いを込めた95球だった。

チームの連敗を2で止め、24年以来2年ぶりとなる交流戦開幕勝利。低迷打開へ、井上竜が好スタートを切った。 （湯澤 涼）

○…26日の交流戦はパ5勝、セ1勝。セで中日の独り勝ちは、25年6月10日以来。前回も楽天戦で勝利投手はマラーだった。