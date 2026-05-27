◇交流戦 広島1―3ロッテ（2026年5月26日 マツダ）

【野村謙二郎 視点】 8回は残念な形で決勝点を奪われた。ただ、代打・ソトの一打は不運も重なった。一塁手・モンテロは背走、二塁手・菊池は二塁ベース寄りに守っていた。さらに右翼手・名原も深い守備位置からそれぞれが全力で打球を追った中で、打球は野手の間に落ちた。

勝敗を決定づけたワンプレー以上に、拙攻が悔やまれた。5回以降は打者16人が無安打で攻撃が終了。初回以降に追加点を奪えていれば、展開も変わっていただろう。攻撃陣が塁をかき回し、得点を取ってもらいたい。

また、小園のベンチスタートも残念だ。昨季は首位打者、最高出塁率のタイトルを獲得した素晴らしい選手。代打出場した際は小園の動きに熱視線を送った。行動からは“まだモヤモヤしているな”という印象を受けた。打率も上がらない状況下でもあり、気持ちは理解できる。

ただ、先発落ちした理由は自分でもわかっていると思う。次戦以降は、周囲に“変わったな”と思わせてほしい。ひと皮むけた姿を見せ、自らの力で勝ち取ってほしいと、エールを込めて奮起を促したい。（本紙評論家）