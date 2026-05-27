【きょうから】マクドナルド、“スムージー”期間限定で発売 定番「もも」＆新商品「マスカット」
日本マクドナルドはきょう27日より、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を期間限定で販売する。“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場する。
【画像】期間限定の新商品「マスカットスムージー」ほか
「もものスムージー」は、2015年に“McCafe by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場していた。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる一杯となる。
新商品の「マスカットスムージー」は、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングしており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーとなる。
さらに26日から、新TVCM「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇が放映される。「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場したあのに加え、齊藤なぎさが登場。平成の名曲、氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用した第2弾のCMとなっている。
あのと齊藤は、キュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演で、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現している。
【画像】期間限定の新商品「マスカットスムージー」ほか
「もものスムージー」は、2015年に“McCafe by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場していた。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる一杯となる。
さらに26日から、新TVCM「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇が放映される。「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場したあのに加え、齊藤なぎさが登場。平成の名曲、氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用した第2弾のCMとなっている。
あのと齊藤は、キュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演で、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現している。