政府が新たに策定する成長投資ガイダンス（指針）の全容が２６日、分かった。

企業が稼いだ利益について、戦略的に将来の成長に向けた投資へ振り向け、株主還元との適切なバランスを確保することを求める。新たな指針の策定で、高市政権が掲げる「強い経済」の実現につなげたい考えだ。

年内に５年ぶりの改定を予定するコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）の実務指針との位置づけで、経済産業省が２７日に開く有識者会議で公表する。政府は昨年１１月にまとめた経済対策で、指針を策定する方針を示していた。

指針では、資金調達のコストを上回る収益が見込める投資に対し、「投下資本の『量』を戦略的に拡大していくことが重要」と明記する。賃上げを含む人的投資のほか、研究開発などによって商品やサービスの付加価値を高める重要性を強調する。

日本企業の売上高に占める成長投資の比率は１７・７％と、欧米の半分程度にとどまる。投資よりも自社株買いなどを優先する企業が多いことが一因とされ、指針では「中長期的には企業価値を毀損（きそん）する結果となり得る」と明示。「投資により収益を上げて、株主還元を行う姿勢が重要」と指摘する。

投資家に対しては、資本効率など単一指標に基づいた形式的な判断に警鐘をならす。事業再編を円滑にするため、政府が企業への税制措置や金融支援を検討することも盛り込む。