中東危機でナフサ（粗製ガソリン）の供給不安が強まる中で、農業に不可欠な肥料の安定調達にも懸念が広がっている。

政府は混乱が生じぬよう施策を練ってほしい。

肥料に必要な３要素には、窒素、リン酸、カリウムがある。日本は、ほぼ全量を中国やカナダなどからの輸入に頼っている。

このうち、供給不安が高まっているのが、葉や茎を成長させるために欠かせない窒素系肥料の尿素である。天然ガスを主な原料とし、サウジアラビアやオマーンなどの中東諸国が世界の輸出量の３割超を占めているためだ。

日本は尿素の７割強をマレーシアから輸入している。中東への依存度が低いため、当面の必要量は確保できているという。

だが、イラン情勢の先行きは見通しにくい。今後の農業に支障が生じないよう、政府が、マレーシア側に長期契約を結ぶことを働きかけるなど、安定調達の努力を続ける必要があろう。

肥料の争奪戦で国際的な取引価格が上昇し、国内の値段に波及していることも気がかりだ。ＪＡ全農は各地のＪＡに卸す輸入尿素の価格について、６〜１０月分を１４・５％値上げすると発表した。

卸値は春と秋の年２回見直している。次の１１月〜翌年５月分も大幅値上げは避けられないとみられる。食料品価格に波及すれば経済への影響は一層大きくなろう。

肥料は、原料を調達するＪＡ全農や商社、製造企業、卸売業者、小売業者など、複雑な経路を経て生産者に届く仕組みだ。

値上がりを見越した買い占めや、買いだめによる流通の混乱は避けねばならない。政府が関連業者に自制するよう、しっかり呼びかけていくことが大切だ。

農家にとっては、ナフサの供給停滞に伴い、ビニールハウスや、雑草の成長を抑えるために畑の畝を覆うシートなどの相次ぐ値上げも痛手だ。燃料費自体の負担増も農家の経営を圧迫している。

高市首相は、中東情勢に対応するため、３兆円強の規模となる２０２６年度補正予算案を来週にも国会に提出する方針だ。

電気・ガス料金の補助などが柱で、財源には赤字国債を充てる。迅速な対応を図るため、まず家計への支援を重視したのだろう。

イラン情勢の混迷が長引けば農家の苦境がさらに深まることも想定される。食料の安定供給が脅かされてはならない。政府は事態の推移を踏まえ、資金繰り支援策などの検討も進めてもらいたい。