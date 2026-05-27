¡Úµð¿Í¡Û°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂáÊá¡õ¼Ç¤¡×¤¬Á´À¤³¦¤ËÂÇÅÅ¡¡ÊÆ´Ú¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¡¢ÃæÆîÊÆ¤Þ¤ÇÇÈµÚ¡ª
¡¡µð¿Í¤Î·ã¿Ì¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³°ÌîÀÊ¤ò±Û¤¨¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õÁ°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç£±£¸ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¿¼Ìë¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢£²£¶Æü¤Ë¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸µÊá¼ê¤È¤·¤Æµð¿Í°ì¶Ú¤Ë³èÌö¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÌ¾Ìç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÆÍÁ³¤ÎàÂà¾ìá¡£¤·¤«¤â¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î´ÆÆÄÂàÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¸òÎ®Àï³«ËëÁ°Ìë¤Ë¸½Ìò´ÆÆÄ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÁûÁ³¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤¬¡¢°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤¬£±£¸ºÐ¤ÎÌ¼¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢µð¿Í´ÆÆÄ¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡££Á£ÐÄÌ¿®¤âÄ¹½÷¤¬£Á£É¥¢¥×¥ê¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¸å¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÏ¢Íí¤·¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤·¤¿·Ð°Þ¤Þ¤Ç¾ÜÊó¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â¡ÖÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬¡ÖÆüËÜÌîµå¤Îµð¿Í¡¦°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤¬Ì¼¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤ÇÅÅ·â¼Ç¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Íû¾µ菀¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¡ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¤Ç°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿±ï¤â¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñµå³¦¤Ç¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÇÈÌæ¤ÏÊÆ´Ú¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²¤½£¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå´ÆÆÄ¤¬Ì¼¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¸å¤Ë¼Ç¤¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÄÌ¿®¼Ò£Á£Æ£Ð¤â¡ÖÆüËÜ¤ÎÍÌ¾µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤¬Ë½¹ÔÂáÊá¸å¤Ë¼Ç¤¡×¤ÈÀ¤³¦¸þ¤±¤ËÂÇÅÅ¤·¤¿¡£ÃæÅì¤Ç¤Ï¥¨¥¸¥×¥È·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ð¥é¥Ã¥É¡×±Ñ¸ìÈÇ¤¬¡Ö£Ó£è£é£î£î£ï£ó£õ£ë£å¡¡£Á£â£å¡¡£Ò£å£ó£é£ç£î£ó¡¡£Á£æ£ô£å£ò¡¡£Á£ò£ò£å£ó£ô¡¡£Ï£ö£å£ò¡¡£Á£ì£ì£å£ç£å£ä¡¡£Á£ó£ó£á£õ£ì£ô¡¡£ï£î¡¡£Ä£á£õ£ç£è£ô£å£ò¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç·ÇºÜ¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¡Ö£Ô£è£é£ó¡¡£é£ó¡¡£Â£å£é£ò£õ£ô¡×¤â£Á£Æ£ÐÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÆîÊÆ¤Ë¤âÍ¾ÇÈ¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥Î¡×¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤¬£±£¸ºÐ¤ÎÌ¼¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¡Ö£Ò£Ã£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¼áÊü¡¢¼Ç¤¡¢Ä¹½÷¤È¤ÎÏÂ²ò¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤ÎÌîµåÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤âÆüËÜ¥×¥íÌîµå³¦¤Î¡Ö¾×·â¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Çµð¿Í¤Ï°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤ÅöÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£¶Æü¤«¤é¶¶¾å½¨¼ù¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¡¢»ÃÄêÅª¤Ê¿·ÂÎÀ©¤ÇÁ¥½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï£³¡½£¸¤Ç´°ÇÔ¡£¥É¥í¾Â¤Î£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ï¿Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÄíÆâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ì·ï¤Ï¡¢Ì¾ÌçµåÃÄ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢£Á£Ð¡¢£Á£Æ£Ð¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤ò·Ð¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ØÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¤ÎÌÁ¼ç¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î¡ÖÂáÊá¡¢¼áÊü¡¢¼Ç¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¼ºÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬£µÏ¢ÇÔ¡×¤È¤¤¤¦°Ì´¤Î£²Æü´Ö¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£µð¿Í»Ë¡¢£Î£Ð£Â»Ë¤Ë½Å¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾×·âÇÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£