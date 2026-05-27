◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎７２―６４琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利し、リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目の異例のスピードで初の日本一に輝いた。

日本代表の馬場雄大はチーム２位の１４得点と躍動。第３クオーター（Ｑ）中盤に４つ目のファウルを取られるなど、満足な出場時間ではなかったが、大一番でチームの大黒柱として躍動した。優勝が決まると、コート上で絶叫。今季での引退を表明している狩俣昌也らチームメート、妻で女優の森カンナと熱い抱擁を交わした。「勝ったばーい！」と長崎弁でファンに勝利を報告。「苦しい時間もありましたが、背中を押してくれた長崎の皆さんのためにプレーしてきた。少し恩返しできたかな」と満面の笑み。

３戦連続で先発出場。第１Ｑでは残り７分５０秒で豪快なダンクを決めた。中盤は厳しいファウルの判定を受け、ベンチに座る時間が長かった。第４Ｑ残り６分３３秒にコートへ戻ると、５点差に詰められた残り１分５１秒。ライトウィングから鮮やかな３ポイントシュートを決めて２ケタ得点に乗せた。「もうねえ、ファウルがねえ」と苦笑いを浮かべたが、自身が不在の間は星川堅信や山口颯斗が体を張って懸命のプレーを披露。「受け継いだときに自分がやらないといけない、という思いだった。もう一回集中し直してコートに入ることができた。勝ちたい思いが前面に出ていた。ファイナルはそこが全てだと思う。自分に対して、よくやったと言いたい」と終盤の活躍に自画自賛だった。

クラブがＢ１に昇格した２３年に長崎に入団した馬場。直近２年はともに西地区６位と満足のいく結果が残せなかった。「すごく甘かったなと、最初の２シーズンは思った」とチームを優勝に導けず責任を感じていたと振り返る。その一方でリーグのレベルの高さや、日本バスケ界の成長を肌で感じ、「ある意味うれしかった」。優勝にたどり着くまで順風満帆な時間だけではなく何度も壁にぶつかったが、「こういうこと（優勝）を達成するには光の当たらない時間が必要だった。結果論ですけど、あの時間が僕たちを強くしてくれた。すごく充実した時間」と成長するためには大事な期間だったと感慨深く語った。

リーグ参入からわずか５年で成し遂げた日本一。決勝は琉球との九州勢同士の対決となったが、連日満員のファンが会場に足を運んだ。本拠地のハピネスアリーナでもパブリックビューイングが行われるなど、熱いブースターに支えられ、頂点にたどり着いた。「感謝の一言。勝っていたときも、負けていたときも、同じ情熱を毎年注いでくれて感謝している。あなたたちがいたから優勝できた」。優勝を目指して、長崎のユニホームに袖を通して３年。最後はコート上で両手を広げ、万感の拍手を浴びた。

◆長崎ヴェルカ 本拠地は長崎市。２０２０年９月に運営会社はジャパネットホールディングスが創立。２１年にＢ３に参入し、１年目で優勝。翌シーズンにＢ２に昇格し２位。２３年からＢ１に参入。２５―２６年にはＢ３出身クラブとして初の地区優勝、チャンピオンシップ進出を果たした。ホームはハピネスアリーナ。チームカラーは「ヴェルカネイビー」と「キャンバスホワイト」。チーム名にはウェルカム、ウェル・コミュニティー、ビクトリーの３つの意味が込められている。