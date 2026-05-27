◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）

オリックス・西川がスパッと切り込んだ。「勢いをつけることと、塁に出ること」。１０日の日本ハム戦（京セラＤ）以来、今季２度目の１番スタメン。初回から同時に遂行した。平良から右中間フェンス直撃の二塁打。４点先制の起点になり、そのまま主導権を渡すことなく勝ち切った。

横浜での通算打率は３割７分５厘だった。セの本拠地では最も高い数字。試合前には豪快な差し入れをした。目玉焼きが２つ乗った、ハマスタ名物の「目玉チャーハン」。同じ２４年入団のマチャドが大好物であることを聞き、一昨年に始めたルーチンでもあった。この日からの３連戦で計１５０皿を注文。仲間への“チカラめし”が、連敗を２で止める快勝劇にもつながった。

広島からＦＡ加入３年目を迎え、過去２年の交流戦は打率３割超え。「あしたが大事」と気を引き締めた天才打者を、岸田監督も「（西川が）勢いをつけてくれたし、みんな初回の入りから全力でやってくれた」とたたえた。５年ぶりの優勝へ好発進。セ界を知る男が頼もしい。（長田 亨）