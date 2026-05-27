◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）

中日のマラーが５度目の登板で待望の今季初勝利を手にした。自己最長となる８回を５安打無失点。細川の先制ソロでもらった虎の子の１点を、松山とのリレーで守り抜いた。中５日の登板も疲れを見せぬ好投で「最高の勝利。効率よくアウトを取れた」と笑みがはじけた。

悔しさを晴らした。前回登板の２０日の阪神戦（甲子園）では自身の来日１号２ランを含む７点のリードがあったが、７回に崩れ４失点。チームは大逆転負けを喫した。走者を置いた場面を課題としていたが、この日は６回まで散発２安打で、二塁を踏ませず。７回に１死一、二塁とするも、太田を遊撃併殺打に打ち取り、成長を見せた。井上監督も「７回は、ここ（６回）まで０を並べたマラーに任せようと。自分でもぎとった勝利」と賛辞を送った。

２年ぶりの交流戦白星発進でセ・リーグ球団では唯一の勝利を収めた。チームは連敗を２で止め借金は１４に。最下位からの巻き返しへ助っ人左腕が弾みをつけた。（森下 知玲）