◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

ソフトバンクが２年連続１０度目の交流戦Ｖへ最高のスタートを切った。「ウチはもともと交流戦は強いというのがある。今年も行けそうな感じがする」と、今季初めてビジター球場に訪れた王貞治球団会長もご機嫌だった。３回に７年ぶりとなる１イニング３発で新打線の威力を見せつけた。

一発攻勢の先陣を切ったのは絶好調の１番・正木だった。３回１死、左越えの先制２号ソロ。「最高の結果となって良かったです」と、５月１５日の１軍昇格後、９試合連続安打となった。開幕５番を務めた昨季は４月中旬に左肩を痛めて長期離脱。代役で外野の一角を奪った慶大の先輩・柳町が交流戦ＭＶＰに輝いた。今年こその思いを乗せたアーチだった。

連続四球の後、本塁打＆打点のリーグ２冠の栗原が１３号３ラン。５番に抜てきした山本恵も右翼ポール際への１号ソロで続いた。開幕５連勝以来の４連勝にも小久保監督は「明日が大事」と冷静。逆転でのリーグ３連覇へ、今年もセ・リーグ相手の戦いで勢いをつけそうだ。（島尾 浩一郎）